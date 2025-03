Μια συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε ο γιος της Ζιζέλ Πελικό και του Ντομινίκ Πελικό, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο στην οικογένειά του, όταν αποκαλύφθηκε πως ο πατέρας του μαζί με αγνώστους βίαζαν τη μητέρα του.

Ο Ντέιβιντ Πελικό, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας μίλησε στο Sky News και περιέγραψε πως έμαθε τα φρικιαστικά νέα, την πρώτη του αντίδραση, αλλά και την ύποπτη κίνηση του πατέρα του πριν αρχίσει η δίκη.

«Ήταν πατέρας μου, αλλά δεν είναι πια. Σήμερα είναι ένα τέρας», είπε στην αρχή της συνέντευξης του.

Έπειτα, δήλωσε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που απάντησε η σύζυγός του. Στην άλλη γραμμή ήταν η Ζιζέλ που ζητούσε να απομονωθεί εκείνος κάπου, ώστε να μιλήσουν. Όσο μπορούσε πιο ψύχραιμα, η γυναίκα είπε πως τη βίαζε ο πατέρας του μαζί με άλλους και τότε ο Ντέιβιντ έκανε εμετό, μην μπορώντας να αντέξει όσα άκουγε.

«Είναι μια στιγμή χαραγμένη για πάντα στη μνήμη μου… Ήταν σαν τσουνάμι. Ένιωσα ένα κύμα συναισθημάτων να με πνίγει… Μετά η ναυτία κορυφώθηκε. Έκλεισα το τηλέφωνο και ένιωσα το έδαφος να χάνεται. Πήγα στην τουαλέτα και έκανα εμετό», είπε χαρακτηριστικά.

David Pelicot, the eldest son of Gisele Pelicot, the woman at the centre of a mass rape trial who became a household name after waiving her right to anonymity and bravely declaring that "shame must change sides", spoke to Sky's @SiobhanRobbins ⬇️ https://t.co/mYpy7XVOBX pic.twitter.com/ADjghv1B52