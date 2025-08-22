Ο Μάριο Ντράγκι έθεσε επί τάπητος την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει την επιρροή της στη διεθνή σκηνή. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Ρίμινι, υποστήριξε ότι το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που η ΕΕ έχασε οριστικά την ψευδαίσθηση ότι το τεράστιο οικονομικό της μέγεθος της εξασφαλίζει παγκόσμια ισχύ.

«Για χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι το οικονομικό της μέγεθος, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, έφερνε μαζί του γεωπολιτική δύναμη και επιρροή στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Αυτή η χρονιά θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά κατά την οποία αυτή η ψευδαίσθηση εξανεμίστηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Μάριο Ντράγκι, η Ένωση όχι μόνο απέτυχε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά αποδέχθηκε και τις πιέσεις από τον μεγαλύτερο σύμμαχό της.

Τόνισε πως η Ευρώπη αναγκάστηκε να αποδεχθεί τους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα δέχτηκε πιέσεις να αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες με τρόπους και μορφές που ενδεχομένως δεν αντικατοπτρίζουν τα δικά της συμφέροντα.

«Ο ίδιος σύμμαχος μας πίεσε να αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες, μια απόφαση που ίσως θα έπρεπε να είχαμε πάρει ούτως ή άλλως, αλλά με τρόπους και μορφές που πιθανώς δεν αντανακλούν τα συμφέροντα της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά

Ο έμπειρος πολιτικός και οικονομολόγος χαρακτήρισε την ΕΕ ως έναν «θεατή» στις συγκρούσεις στη Γάζα και το Ιράν, ενώ αναφέρθηκε στον «σχετικά περιθωριακό ρόλο» που διαδραμάτισε στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ένα γεγονός, όπως είπε, που προκαλεί έντονο προβληματισμό, δεδομένου ότι η Ένωση ήταν αυτή που παρείχε τη μεγαλύτερη βοήθεια στη χώρα και είχε το πιο έντονο συμφέρον για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης.

Η ομιλία του Ντράγκι αποτελεί μια ακόμα δραματική προειδοποίηση για την Ευρώπη, καθώς έρχεται σε συνέχεια των εκκλήσεών του για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Όπως είχε τονίσει και στην έκθεσή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι, η οικονομική διάσταση από μόνη της δεν εξασφαλίζει γεωπολιτική ισχύ, και η Ευρώπη πρέπει να το συνειδητοποιήσει πριν να είναι πολύ αργά.