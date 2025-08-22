«Κόντρα» ξέσπασε μεταξύ του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Παύλου Πολάκη, με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως του λείπει «η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους», προαναγγέλλοντας, ουσιαστικά, την επιστροφή του.

Την αρχή έκανε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος με ανάρτησή του στο Facebook, ο οποίος καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό αντιφάσεις αναφορικά με την οικονομική πολιτική επί της θητείας του και του επέρριψε ευθύνες ότι επέτρεψε, «αν δεν το ενθάρρυνε», όπως σημειώνει, να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ); Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;» έγραψε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η απάντηση του Παύλου Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης απάντησε στην ανάρτηση Τσακαλώτου με πέντε επισημάνσεις ή ερωτήματα για να καταλήξει: «Άντε γιατί η αριστεροσύνη σας στα πραγματικά ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου “σφυρίξτε κλέφτικα” ενώ στα ακίνδυνα τύπου “δικαιωματικά” κάνετε σαν τζιτζίκια τον Αύγουστο!!».

Η ανάρτηση Πολάκη:

«Ευκλειδη προκαλεις αλλα δεν εχω πολλη ορεξη σημερα. Ομως δυο φωνηεντα θα στα πω:

Πρώτον, οσον αφορα το «Αντισυριζα που μπηκε μες στο Συριζα» εσυ δεν ήσουν που έλεγες να μην λεμε απατεωνα το Μητσοτακη και ταυτοχρονα εκανες κριτικη σε Ακριβοπουλου-Καψωχα την ιδια στιγμη που ο Μητσοτακης διοριζε το διευθυντη του το Ζουλα προεδρο στην ΕΡΤ;;;

Δευτερον: Αλιμονο να υπερασπιζαμε μνημονιακες πολιτικες μετα την εξοδο απο τα μνημονια!! Σε εμας το DNA δεν άλλαξε για να παθουμε τετοια ζημια!

Τριτον: Αληθεια γιατι ειχατε αποκρυψει ως οικονομικο επιτελειο μεχρι το Μαρτη του 2019 που το ξεφουρνισε ο Χουλιαρακης πως το πλεονασμα ειχε φτασει στα 37 δις;;;;; Φοβοσασταν μην δεν αφησουμε να μαζευτει τοσο προχωρωντας σε ελαφρυνσεις απο τον Οκτωβρη του 2018;; Που ηταν το πλεονασμα οπως αποδειχτηκε μετα περιπου 30 δις και ΕΦΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕ

Τεταρτον: Αληθεια σήμερα συμφωνεις με 6,4 δις ΥΠΕΡ-πλεονασμα ή λες πως πρεπει ΑΜΕΣΑ να δωθει 13ος-14ος μισθος και 13η συνταξη;;;(4 δις πραγματικο κοστος)

Και τα υπολοιπα 2,4 να δωθουν για σποκτηση πλειοψηφικου πακετου στη ΔΕΗ και σε αυξηση της συμμετοχης του Δημοσιου στην Εθνικη;;;(Με νομο εννοειται)

Για πες;

Πεμπτον γιατι εχουμε και δουλειές: Συμφωνεις να καταργηθει η ΑΑΔΕ και να επανελθει ο ελεγχος των φορων στο Υπουργειο Οικονομικων ,στο ΣΔΟΕ και στις εφορειες;;;

Αντε γιατι η αριστεροσυνη σας στα πραγματικα ΕΠΙΔΙΚΑ ειναι τυπου «σφυριξτε κλεφτικα» ενω στα ακινδυνα τυπου «δικαιωματικα» κανετε σαν τζιτζικια τον Αυγουστο!!».