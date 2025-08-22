Αντιφάσεις καταλογίζει στον Αλέξη Τσίπρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφορικά με την οικονομική πολιτική επί της θητείας του.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών θέτει, σε ανάρτησή του στο Facebook, κάποιες… απορίες, που, όπως λέει του δημιουργήθηκαν διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde και του επιρρίπτει ευθύνες ότι επέτρεψε, «αν δεν το ενθάρρυνε», όπως σημειώνει, να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.

Η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ); Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».