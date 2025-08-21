Ένα ακόμα «σήμα» για το νέο του κόμμα δίνει με συνέντευξή του στη Le Monde ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «μου λείπει η ενεργός πολιτική». Όπως σημειώνει ο ίδιος προς το παρόν έχει αφοσιωθεί στη συγγραφή του βιβλίου του, ενώ παράλληλα απαντά σε ερωτήματα για την επέτειο των 7 χρόνων από την «έξοδο από τα μνημόνια» αλλά και για το δημοψήφισμα του 2015.

Σε ερώτηση για τη λεγόμενη «κωλοτούμπα» του 2015, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Χάρη σε αυτό που οι πολιτικοί μου αντίπαλοι αποκαλούν «κωλοτούμπα», η Ελλάδα είναι σήμερα μια κανονική χώρα που δεν βρίσκεται πλέον υπό διεθνή εποπτεία και δεν αφήνει τους υπαλλήλους του ΔΝΤ να της υπαγορεύουν τις πολιτικές της. Είμαι λοιπόν περήφανος που έκανα αυτή την επιλογή».

Απαντώντας στο γιατί παρέμεινε αθόρυβος για μήνες για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρησή του το 2023, ο ίδιος σημειώνει: «Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου».

Τέλος, απαντώντας σχετικά με το αν ετοιμάζει νέο κόμμα δηλώνει: «Προς το παρόν, γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο», ενώ στο αν του λείπει η εξουσία σημειώνει: «Όχι, ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

Όπως αναφέρει η Le Monde, η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού δόθηκε στις 7 Αυγούστου στο γραφείο του στη Λεωφόρο Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας, με φόντο μια βιογραφία του Πάπα Φραγκίσκου, δίπλα σε έναν σύγχρονο πίνακα με τα πρόσωπα του Τσε και του Φιντέλ Κάστρο.