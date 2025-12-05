Η Αγάπη κάνει θαύματα. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά πιστεύουν στα θαύματα… Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ απευθύνουν κάλεσμα σε όλους να στείλουν το δικό τους μήνυμα αγάπης στα παιδιά, κάνοντας τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους στο Christmas Bazaar που διοργανώνουν -και φέτος, όπως κάθε χρόνο- στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τους στη Γλυφάδα, επί της Λ. Βουλιαγμένης 57.

Το τριήμερο bazaar θα λειτουργήσει από τις 17 έως και τις 22 Δεκεμβρίου και ώρες 10.00-20.00, με ένα θερμό Opening που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/12 στις 18.00.

Finger food, λουκουμάδες & σιντριβάνι σοκολάτας, παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, DJ Set, Live με τον δημοφιλή pop τραγουδιστή Γιάννη Μωραΐτη και την Spark Records, παιδική χορωδία, photobooth, face painting, πλούσια δώρα & πολλές ακόμα εκπλήξεις θα περιμένουν τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες των εγκαινίων του χριστουγεννιάτικου bazaar-θεσμού στα Νότια Προάστια.

Στο Christmas Bazaar των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ θα διατίθενται προς πώληση, μεταξύ άλλων:

Κουραμπιέδες, μελομακάρονα & άλλα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά από τους σπουδαστές Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής

Ευφάνταστες κατασκευές και χριστουγεννιάτικα στολίδια από τους Τομείς Παιδαγωγικών & Εργοθεραπείας

Χειροποίητες κρέμες, σαπουνάκια και προϊόντα beaute από τις σπουδάστριες των ειδικοτήτων Αισθητικής & Φαρμακείου

Χριστουγεννιάτικες κάρτες και γραφική ύλη από τον Τομέα Γραφιστικής

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ ευχαριστούν όλες τις εταιρείες που έχουν σπεύσει να στηρίξουν το φετινό bazaar, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς:

KATERINA KROMMIDAKI, AROSHA (Aesthetic Science), The C.U.T, SEVENTEEN, Amaya Soy Candles, BAXI, Adelco, Cook Book store, Esp Hellas, CherBros, ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε., THOMAS COSMETICS, GREEK WINE CELLARS, Mon Massage, AthenArt, Just Elenia, Julliette Armand, Kryolan, Chara Lebessi, SEAJETS, Lotus A.Β.Ε.Ε., Pharmex, Pop Art, Radiant PROFESSIONAL, Δάφνης, Serashine HEALTH & BEAUTY, SUGARTIA, TRANOULIS PERFUMES & MORE, YELLOW ROSE, ZACHARIAS, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, Balaskas Delicatessen, vipart.gr, VIP GROUP OF COMPANIES, Vasilis & Roxani (Luxury Handmade Bags), Sessile (Greek Fashion Brand- ATHENS), Melissotis (bee products), Unthink Fitness Republic Hub.

Φέτος τα Χριστούγεννα ας κάνουμε όλοι μαζί ένα… θαύμα για τα παιδάκια της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας», στηρίζοντας τις ανάγκες τους με αγορές δώρων και γλυκών από το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ στη Γλυφάδα!

*Όλα τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου προς ενίσχυση της Παιδόπολης «Άγιος

Ανδρέας», η οποία στηρίζει και φιλοξενεί παιδιά που βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους.

