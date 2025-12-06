Ο Έντ Μπάμπας πέρασε τη ζωή του κυνηγώντας το αμερικανικό όνειρο, όμως αναγκάστηκε να επιστρέψει στη δουλειά στα 82 του, αφού έχασε τη σύνταξή του και τη σύζυγό του.

Ο 88χρονος σήμερα, Μπάμπας, εργαζόταν για 40 χρόνια στην General Motors και το 1999 βγήκε στη σύνταξη. Η χρεοκοπία της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας όμως το 2012, οδήγησε εκατοντάδες εργαζόμενους σε οικονομικό αδιέξοδο, αφού τα προγράμματα συνταξιοδότησης ακυρώθηκαν, και μαζί με αυτά, η ασφαλιστική κάλυψη των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.

Μεταξύ αυτών και ο Μπάμπας, που την ίδια περίοδο είδε τη συζυγό του να αρρωσταίνει βαριά ενώ λίγο αργότερα έχασε τη μάχη με την ασθένειά της. Με τα χρέη από τα νοσήλειά της να διογκώνονται, ο αφοσιωμένος σύζυγος, πούλησε ό,τι περιουσιακό στοιχείο είχε, μεταξύ αυτών και το σπίτι τους, ενώ μετά τον θάνατό της, αναγκάστηκε να επιστρέψει σε εργασιακό περιβάλλον για τα προς το ζειν, αφού όλες οι οικονομίες του είχαν εξανεμιστεί, πιάνοντας δουλειά σε εμπορικό κατάστημα.

«Προσπαθούσα να είμαι όσο πιο ευγενικός μπορούσα με τους πελάτες, ήταν κάτι που έπαιρνε μακριά την κατάθλιψη από την απώλεια της γυναίκας μου. Μου λείπει πολύ, και μέχρι σήμερα επισκέπτομαι τον τάφο της» λέει συγκινημένος στο CBSnews.

Η εικόνα ενός τόσο ηλικιωμένου ανθρώπου να εργάζεται σκληρά, κίνησε την περιέργεια ενός αγνώστου που επισκέφτηκε το κατάστημα. Και μία απλή ερώτηση άλλαξε τη ζωή του Μπάμπας: «Ποιο είναι το όνειρό σου;»

Ο 88χρονος άνδρας απάντησε απλά: «Να ξαναζήσω κάπως τη ζωή που ήλπιζα».

Για καλή του τύχη, ο νεαρός άνδρας που ήρθε σε επαφή μαζί του, ήταν ο ινφλουένσερ Σάμιουελ Γουίντενχοφερ, ο οποίος συγκινημένος, του ζήτησε να μοιραστεί στα social media την ιστορία του Μπάμπας, κάτι που πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης που συγκέντρωσε σε λογαριασμό crowdfunding περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια δολάρια, επιτρέποντας στον -μεταξύ άλλων, και βετεράνο του αμερικανικού στρατού- να αποκαταστήσει τη συνταξιοδότησή του.

Η ιστορία του Μπάμπας, έγινε viral και ανέδειξε ισχυρά κοινωνικά αντανακλαστικά, σε μία Αμερική που διέρχεται πολυεπίπεδη κρίση.