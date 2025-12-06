Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας εξαιτίας της υπερχείλισης που σημειώθηκε σε παραπόταμο του Ενιπέα εξαιτίας των έντονων φαινομένων που έφερε η κακοκαιρία Byron.

Νωρίς το πρωί ήχησαν μηνύματα 112 για τους κατοίκους της Υπέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας να εκκενώσουν τον οικισμό και να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων, και για τους κατοίκους των κοινοτήτων Λεύκης, Ορφανών, Φύλλου, Αμπελώνα και Ηλιά του Δήμου Παλαμά να βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νερό μπήκε σε σπίτια.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Παλαμά κ. Σωκράτης Δασκαλόπουλος, προς το παρόν το πρόβλημα εστιάζεται στον Ενιπέα στην περιοχή Ορφανών. Τα μηχανήματα του Δήμου είναι επί ποδός στην τοποθεσία, όπως και ο Δήμαρχος με όλο το επιτελείο.

«Το νερό είναι 1 με 1,5 μέτρο από το χείλος για να βγει στη μεγάλη κοίτη», είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κούρετας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις Πέντε» του ERTNews.

Yπάρχει υπερχείλιση σε έναν παραπόταμο όπου δεν υπάρχει σταθμήμετρο και έχουν βγει τα νερά στα χωράφια προς το μικρό χωριό της Υπέρειας, με 20 κατοίκους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν υπάρχει κάποιο μείζον πρόβλημα» σημείωσε τονίζοντας πως οι δυνάμεις της Περιφέρειας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Όσο υπάρχει ροή στον Ενιπέα και ανεβαίνει η στάθμη του, παραμένει και η ανησυχία, για αυτό και ζητήθηκε πολύ νωρίς το πρωί να γίνει εκκένωση του χωριού της Υπέρειας. Ο Ενιπέας έχει φουσκώσει, είναι στα όριά του και αν συνεχίσει έτσι, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς είναι ένα χωριό που έχει ζήσει φαινόμενα πλημμυρικά και με τον «Ιανό» και με τον «Ντάνιελ». Αυτή τη φορά το πρόβλημα δημιουργήθηκε από έναν παραπόταμο, από την άλλη πλευρά του χωριού που έχει υπερχειλίσει, έχει πλημμυρίσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις και απειλεί το χωριό.

Βρέχει ακόμα και το νερό που έρχεται από τη νότια πλευρά των Φαρσάλων είναι πάρα πολύ. Και αυτό είναι που ανησυχεί περισσότερο τους κατοίκους ότι με αυτή την κατάσταση, σε λίγες ώρες, το νερό θα ξεπεράσει το ανάχωμα και θα μπει μέσα στο χωριό.

«Για ακόμη μια φορά αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με την πρώτη νεροποντή, το γνωστό πρόβλημα (…) υπάρχει μια κακοτεχνία αποδεδειγμένη (…) Οι πρώτες κατοικίες εδώ στο χωριό έχουν πλημμυρίσει πολλές φορές και θα πλημμυρίσουν πάλι», δήλωσε κάτοικος του χωριού.

Ανησυχία για τα ποτάμια που έχουν φουσκώσει

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της περιοχής. Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου το βράδυ της Παρασκευής.

Στο σημείο μετέβη η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.