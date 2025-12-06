Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι του οικισμού Υπέρεια της περιφερειακής κοινότητας Λάρισας, με το οποίο καλούνται να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων, λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Oι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της περιοχής.

Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου το βράδυ της Παρασκευής.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.