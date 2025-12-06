Ως ο ηγέτης μιας παράταξης η οποία όχι μόνο κυβερνά και διατηρεί το προβάδισμα από τους πολιτικούς της αντιπάλους αλλά και βλέποντας στο μέλλον έχει προοπτική και σχέδιο 3ης 4ετίας εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συζητώντας χθες σε συνέδριο της εφημερίδας «Το Βήμα» ο πρωθυπουργός περιέγραψε την εικόνα της Ελλάδας ως μιας χώρας η οποία ξεδιπλώνει μία συνεκτική ενεργειακή στρατηγική εδώ και αρκετά χρόνια η οποία αποδίδει καρπούς, καθώς με τις κινήσεις της και τις πρόσφατες συμφωνίες έχει αλλάξει την ενεργειακή της θέση.

O πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει πως μέχρι τις εκλογές του 2027 η πολιτική σταθερότητα είναι δεδομένη

Αυτό που πρόταξε ιδιαίτερα ήταν η σημασία της πολιτικής σταθερότητας. «Η κυβέρνηση», είπε, «έχει μία σταθερή και σχετικά άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παραμένει η ΝΔ με μεγάλη διαφορά, παρά την όποια φθορά, το πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις», τόνισε και χαρακτήρισε το κόμμα του ως την «άγκυρα σταθερότητας σήμερα του πολιτικού συστήματος, με την έννοια ότι αυτό το οποίο θεωρούμε περίπου δεδομένο στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει».

Εξήγησε γιατί θεωρεί ζητούμενο τις μονοκομματικές κυβερνήσεις καθώς όπως υπογράμμισε «Εμείς δεν θα μπορούσαμε εύκολα να κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε κάνει, αν έπρεπε κάθε τρεις και λίγο να διαπραγματευόμαστε με ένα άλλο κόμμα σε μια συμμαχική κυβέρνηση».

Υπενθύμισε επίσης ότι «αυτή η μονοκομματική κυβέρνηση προέκυψε από δημοκρατικές εκλογές στις οποίες δυο φορές η παράταξή μας πήρε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι πήρε το 2019».

Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι αν στην πρώτη κάλπη του ‘23 ίσχυε ο εκλογικός νόμος της ενισχυμένης αναλογικής η ΝΔ θα είχε πάνω από 170 έδρες με το ίδιο ποσοστό και θα είχαμε πέντε κόμματα στη Βουλή.

Αυτό που επίσης ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός ήταν ότι έως τις εκλογές της άνοιξης του 2027, η πολιτική σταθερότητα είναι δεδομένη. Όμως, πρόσθεσε το εξής: «Το αν θα προκύψει πολιτική σταθερότητα μετά τις εκλογές του 2027 είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες πολίτες θα το ζυγίσουν και θα κάνουν τις συγκρίσεις με το τι γίνεται σε άλλες χώρες».

Έθεσε ως βασική του προτεραιότητα την ανανέωση με την ένταξη και την προσέλκυση νέων προσώπων και κοιτάζοντας προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ είπε ότι δεν πρέπει να χάσουν το μέτρο. «Όσο πιο πολύ καιρό είσαι στην εξουσία τόσο πιο χαμηλό πρέπει να είναι το βλέμμα και τόσο πιο πολύ απαιτείται όχι να δείχνουμε, να καταλαβαίνουμε πραγματικά τα προβλήματα των πολιτών και να μην πανηγυρίζουμε υπερβολικά για επιτυχίες, όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας ακόμα που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, στους οποίους πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας».

Μη διαπραγματεύσιμη η τήρηση της νομιμότητας

Με το αγροτικό να μην κοπάζει και τις εντάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες να πληθαίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα και έχει αποδείξει ότι δεν μένει στα λόγια καθώς έχει λάβει αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ωστόσο επισημαίνουν ότι διάλογος, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία, υπογραμμίζουν, δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους.

Όπως εξηγούσαν συνεργάτες του πρωθυπουργού η κυβέρνηση κινήθηκε στον δρόμο που είχε προαναγγείλει της τήρησης της νομιμότητας και δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιτρέψει τον αποκλεισμό του αεροδρομίου και ούτε θα το επιτρέψει στο μέλλον.