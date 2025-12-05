Νέες εξελίξεις έρχονται για την υπόθεση στο Λουτράκι όπου μια δασκάλα εικαστικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε καταγγείλει 6χρονο μαθητή της ότι τη θώπευσε κατά τη διάρκεια μαθήματος.

Θυμίζεται ότι η ίδια είχε προβεί και σε δήλωση ότι το παιδί -κατά την ίδια- «είναι ένας μελλοντικός βιαστής», ενώ λίγες ημέρες αργότερα ζήτησε συγγνώμη αν πλήγωσε την οικογένεια του μαθητή της.

«Μου δίνει δύναμη ο Ιησούς. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, μέσα σε αυτούς ο 6χρονος και οι γονείς του. Αγαπάμε όλα τα παιδάκια του κόσμου, έκανα την καταγγελία για προστασία, δεν θέλω να επεκταθώ. Συγγνώμη αν στεναχώρησα την οικογένεια και αν προκάλεσα αναστάτωση. Δεν έχω μετανιώσει. Αγαπώ όλον τον κόσμο», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Σκεφτόμαστε να καταφύγουμε στα δικαστήρια κατά παντός υπευθύνου»

Ο Στέλιος Μάρκελλος, δικηγόρος της δασκάλας εικαστικών, μίλησε το πρωί της Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, αναφέροντας: «Ύστερα από τον σάλο που προκλήθηκε σε πανελλαδική εμβέλεια, η πελάτισσά μου έχει προσβληθεί, έχει συκοφαντηθεί, έχει εξυβριστεί. Εάν δεν αποκατασταθεί η τιμή και η αξιοπρέπειά της, σκεφτόμαστε να καταφύγουμε στα δικαστήρια κατά παντός υπευθύνου, προσθέτοντας και την ηθική μας ικανοποίηση, προσθέτοντας και κάποια αποζημίωση».

«Επειδή η πελάτισσα μου δεν είχε κάποια ίδια ή ομοειδή συμπεριφορά παιδιού τέτοιας ηλικίας κατά τη διάρκεια της 30χρονης εκπαιδευτικής της πορείας… Η συμπεριφορά του παιδιού ήταν ασυνήθης και επιπρόσθετα έδειχνε προς τα έξω ότι η συμπεριφορά αυτή είχε ερωτικά στοιχεία», είπε ο ίδιος.

«Δεν της ακούμπησε το στήθος, τη θώπευσε στο στήθος με καθαρή ερωτική διάθεση ένα 6χρονο παιδάκι. Ήρθαμε σε επαφή με δύο παιδοψυχιάτρους οι οποίοι μας τόνισαν ότι η ερωτική δραστηριότητα και συμπεριφορά ενός παιδιού και ειδικότερα ενός αγοριού μπορεί να ξεκινήσει να εκδηλώνεται και από τριών χρονών».

Στη συνέχεια, όπως συμπλήρωσε ο δικηγόρος: «Η πελάτισσά μου εμμένει στο γεγονός ότι, εάν άφηνε αυτό το γεγονός απαρατήρητο, ενδεχομένως το επόμενο παράδειγμα του νεαρού αυτού, ίσως να έφτανε σε υψηλότερο βαθμό εμφατικότητας. Είμαστε ανοιχτοί, διαθέσιμοι σε κουβέντα, σε συζήτηση, σε κοινό τραπέζι, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία είναι επωφελή και για εμάς, αλλά πρωτίστως για το παιδάκι».

«Οι γονείς δεν έχουν επικοινωνήσει με τη δασκάλα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ένας δίαυλος μέσα από τον οποίο μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και θέσεις που έχουν σχέση με την ουσία της συγκεκριμένης συμπεριφοράς του παιδιού».

Τέλος, ερωτώμενος σχετικά με το αν η δασκάλα θέλει να ξαναγυρίσει στις σχολικές αίθουσες, υπογράμμισε: «Θα κάνει αυτό που θα της πουν οι προϊστάμενοί της και πιστεύει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται διακαώς, όπως έκανε τόσα χρόνια».