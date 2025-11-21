Δηλώσεις στην τηλεόραση έκανε η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ένας 6χρονος μαθητής της την άγγιξε στο στήθος την ώρα του μαθήματος.

Η 55χρονη εκπαιδευτικός, μιλώντας στην κάμερα του Live News, ανέφερε ότι δεν επικοινώνησε ποτέ με τους γονείς του παιδιού, αλλά απευθύνθηκε στους συναδέλφους της, στον διευθυντή και στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα.

«Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, το έκανα για προστασία για μένα και τα παιδιά και το ίδιο το παιδί», είπε στην εκπομπή του Mega.

Περιγράφοντας το περιστατικό, είπε ότι «το παιδάκι με άγγιξε στο στήθος. Μου λέει “κυρία, να έρθω να σας δείξω τη ζωγραφιά;” Έρχεται και έγινε το περιστατικό. Δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι».

Η 55χρονη εκπαιδευτικός

Έπειτα, υποστήριξε ότι με την καταγγελία θέλει να προστατεύσει το παιδί, το οποίο «κατάλαβε τι έκανε», σύμφωνα με την ίδια.

«Δεν είμαστε μωρά. Ένα παιδί 6 χρονών, πιστεύω, καταλάβαινε, δεν είναι ενός έτους. Εσείς τα κάνατε έξι χρονών;… Το θέμα είναι η ασέλγεια των παιδιών απέναντι στους εκπαιδευτικούς», είπε η 55χρονη.

«Ρε παιδιά, λίγο σεβασμός. Σήμερα η εποχή έχει ξεφύγει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι για την καταγγελία της εκπαιδευτικού διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, ενώ η 55χρονη απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο σχολείο.