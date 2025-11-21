Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση πως μια δασκάλα στο Λουτράκι κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της για… θώπευση. Η δασκάλα αρχικά κατήγγειλε τον μαθητή στον διευθυντή του σχολείου, με τον ίδιο να της απαντά ότι πρόκειται για ένα μικρό παιδί και απαιτείται ο ενδεδειγμένος εκπαιδευτικός τρόπος χειρισμού του περιστατικού. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα κατήγγειλε τον ανήλικο μαθητή και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

«Η δασκάλα αυτή ένα πρωί δήλωσε ότι ενώ έκανε μάθημα ένας μαθητής, ένα αγόρι στο τμήμα της Α’ Δημοτικού, 6 χρονών, τη θώπευσε στο στήθος. Αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί, δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν», δήλωσε στην εκπομπή Buongiorno στο Mega ένας μάρτυρας που γνωρίζει την υπόθεση.

«Προσπάθησαν οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί της, να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση», είπε ακόμη.

Ωστόσο, «αυτή επέμεινε στη δική της κατηγορία και υποστήριζε “όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου”», σημείωσε.

Όλοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, είπε ο μάρτυρας, λέγοντάς της πως καθημερινά συμβαίνει το ίδιο σε χιλιάδες δασκάλους, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες: «Αλλά αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, ούτε να το ενστερνιστεί. Ήταν πάρα πολύ κάθετη. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής.

Η μητέρα (σ.σ. του παιδιού) ήταν πολύ σοκαρισμένη και μάλιστα έκλαιγε και ήθελε οπωσδήποτε να προβεί σε μήνυση γιατί όλο αυτό την ξεπερνούσε».

Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντριμέρης, μιλώντας χθες στο Mega, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εκπαιδευτικός που διδάσκει εικαστικά ενοχλήθηκε όταν το παιδάκι την ακούμπησε για να της δείξει τη ζωγραφιά που έκανε.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής, διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα και η εκπαιδευτικός απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο σχολείο, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τον κ. Ντριμέρη, το παιδί είναι καλά, αφού η υπόθεση δεν πήρε έκταση ως προς το παιδί, καθώς η εκπαιδευτική κοινότητα αντέδρασε άμεσα.