Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό σημειώθηκε στο Λουτράκι, όταν μια δασκάλα Δημοτικού κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της για… θώπευση.

Η δασκάλα αρχικά κατήγγειλε τον μαθητή στον διευθυντή του σχολείου, με τον ίδιο να της απαντά ότι πρόκειται για ένα μικρό παιδί και απαιτείται ο ενδεδειγμένος εκπαιδευτικός τρόπος χειρισμού του περιστατικού. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα κατήγγειλε τον ανήλικο μαθητή και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντριμέρης, μιλώντας στο Mega, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εκπαιδευτικός που διδάσκει εικαστικά ενοχλήθηκε όταν το παιδάκι την ακούμπησε για να της δείξει τη ζωγραφιά που έκανε.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής, διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα και η εκπαιδευτικός απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο σχολείο, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τον κ. Ντριμέρη, το παιδί είναι καλά, αφού η υπόθεση δεν πήρε έκταση ως προς το παιδί, καθώς η εκπαιδευτική κοινότητα αντέδρασε άμεσα.