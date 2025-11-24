«Συγγνώμη», ζήτησε η δασκάλα του σχολείου στο Λουτράκι, από τους γονείς του 6χρονου αλλά και από το ίδιο το παιδί που νωρίτερα το είχε καταγγείλει πως τη θώπευσε κατά τη διάρκεια μαθήματος.

Η Ναταλία Κατσίφη, που είχε αποκαλέσει τον 6χρονο «μελλοντικό βιαστή», τόνισε συγκεκριμένα, ότι ζητά συγγνώμη αν πλήγωσε την οικογένεια του μαθητή της.

Η δασκάλα μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στο παρελθόν που έζησε και σε όλα τα άσχημα βιώματα που την έκαναν να στραφεί στην θρησκεία.

«Μου δίνει δύναμη ο Ιησούς. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, μέσα σε αυτούς ο 6χρονος και οι γονείς του. Αγαπάμε όλα τα παιδάκια του κόσμου, έκανα την καταγγελία για προστασία, δεν θέλω να επεκταθώ. Συγγνώμη αν στεναχώρησα την οικογένεια και αν προκάλεσα αναστάτωση. Δεν έχω μετανιώσει. Αγαπώ όλον τον κόσμο», είπε αρχικά.

«Ασχολούμαι με τα θεία εδώ και 5 χρόνια για να πάρω δύναμη, κουράγιο και παρηγοριά στα βάσανα και στις δυσκολίες της ζωής μου. Βασανίστηκα πολύ και ακόμη βασανίζομαι. Πέρασα δύσκολα από έναν αποτυχημένη γάμο που κράτησε 30 χρόνια. Ήμουν κακοποιημένη γυναίκα, δυστυχισμένη με έναν ναρκισσιστή και βίαιο άνδρα που με χειραγωγούσε και από φόβο δεν μίλαγα. Η οικογένειά μου ήταν άθεη και μου έλεγαν γιατί ασχολούμαι με αυτά. Όταν έχεις σχέση με νάρκισσο, μεγαλώνεις τα παιδιά σου μόνη σου. Έχω 2 παιδιά», σχολίασε εκφράζοντας παράλληλα πως δεν είναι θεούσα όπως την αποκάλεσαν, αλλά θεοσεβούμενη.

«Τα παιδιά δεν έχουν μάθει τι σημαίνει όριο. Οι γονείς έχουν άγνοια για την σωστή διαπαιδαγώγησή τους. Βρήκα παρηγοριά και αγάπη στην εκκλησία. Μέσα από την πίστη μου προσπαθώ να συγχωρέσω. Επειδή πιστεύω στον Χριστό, απαντώ στους γονείς του παιδιού συγγνώμη αν τους στεναχώρησα», συνέχισε.

Σχετικά με την μεταφορά της σε άλλο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τη σοβαρή καταγγελία στο Λουτράκι η δασκάλα τόνισε πως δεν έχει χρήματα και μεγαλώνει 2 παιδιά μόνα της.