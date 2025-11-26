Απαντήσεις στις καταγγελίες περί βίας και χειραγώγησης, που έκανε σε βάρος του η δασκάλα από το Λουτράκι, έδωσε ο πρώην σύζυγό της, ο οποίος έκανε λόγο για «έναν άνθρωπο που δεν πάει καλά».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο εν διαστάσει σύζυγος της δασκάλας που κατήγγειλε για θώπευση έναν μαθητή της, είπε «όταν ακούς ότι κάποιος κατήγγειλε ένα 6χρονο παιδί, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο».

«Τον τελευταίο καιρό πριν χωρίσουμε, είχε κάνει κι άλλα περιστατικά και της έλεγα να πάει στον γιατρό για να της δώσει φάρμακα κι εκείνη έλεγε ότι φάρμακό της είναι ο Χριστός», είπε επίσης και συνέχισε:

«Δεν δούλευε όλα τα χρόνια, εγώ τη συντηρούσα για 30 χρόνια και της έδιναν ένα χαρτζιλίκι οι γονείς της. Μην τη βλέπετε έτσι κακομοίρα, όταν ήταν να με πάει εμένα στο αυτόφωρο είχε πάει στον δικηγόρο και είχε σχεδιάσει την απολογία της».

Επίσης όπως είπε ο ίδιος, εκτός από εικαστικά, κατά τη διάρκεια του μαθήματος δίδασκε στους μαθητές και θρησκευτικά, «για αυτό τον λόγο φοβόταν και την αξιολόγηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως η δασκάλα η οποία κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της στην αστυνομία για θώπευση είχε δηλώσει για τον πρώην σύζυγό της: «Πέρασα δύσκολα από έναν αποτυχημένη γάμο που κράτησε 30 χρόνια. Ήμουν κακοποιημένη γυναίκα, δυστυχισμένη με έναν ναρκισσιστή και βίαιο άνδρα που με χειραγωγούσε και από φόβο δεν μίλαγα. Η οικογένειά μου ήταν άθεη και μου έλεγαν γιατί ασχολούμαι με αυτά. Όταν έχεις σχέση με νάρκισσο, μεγαλώνεις τα παιδιά σου μόνη σου».