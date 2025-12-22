Το αργότερο, μέχρι αύριο, Τρίτη (23/12), θα δουν το «χρώμα του χρήματος» τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, καθώς πιστώνεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς η προκαταβολή για όσους υπέβαλαν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Για τους παλαιούς δικαιούχους, το ποσό της προκαταβολής αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που είχαν λάβει την περίοδο 2024-2025, ενώ για τους νέους δικαιούχους ανέρχεται στο 50%, με ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό τα 80 ευρώ.

Υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα, ενώ 363.224 αιτήσεις κατατέθηκαν για ηλεκτρικό ρεύμα.

Με βάση τον προγραμματισμό, το ημερολόγιο πληρωμών για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, διαμορφώνεται ως εξής:

Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 καταβάλλεται η προκαταβολή και πραγματοποιείται πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, εφόσον τα στοιχεία έχουν καταχωριστεί έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Έως τις 29 Μαΐου 2026 θα γίνει η πληρωμή για αγορές καυσίμων, πέλετ και ξύλων έως τις 15 Απριλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί έως τις 30 Απριλίου 2026.

Έως τις 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Το τελικό ύψος του επιδόματος που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και το είδος του μέσου θέρμανσης.

Ενδεικτικά παραδείγματα δείχνουν τις διαφοροποιήσεις στα ποσά: