Το αργότερο, μέχρι αύριο, Τρίτη (23/12), θα δουν το «χρώμα του χρήματος» τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, καθώς πιστώνεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς η προκαταβολή για όσους υπέβαλαν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.
Για τους παλαιούς δικαιούχους, το ποσό της προκαταβολής αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που είχαν λάβει την περίοδο 2024-2025, ενώ για τους νέους δικαιούχους ανέρχεται στο 50%, με ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό τα 80 ευρώ.
Υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα, ενώ 363.224 αιτήσεις κατατέθηκαν για ηλεκτρικό ρεύμα.
Με βάση τον προγραμματισμό, το ημερολόγιο πληρωμών για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, διαμορφώνεται ως εξής:
- Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 καταβάλλεται η προκαταβολή και πραγματοποιείται πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, εφόσον τα στοιχεία έχουν καταχωριστεί έως τις 5 Δεκεμβρίου.
- Έως τις 29 Μαΐου 2026 θα γίνει η πληρωμή για αγορές καυσίμων, πέλετ και ξύλων έως τις 15 Απριλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί έως τις 30 Απριλίου 2026.
- Έως τις 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.
Το τελικό ύψος του επιδόματος που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και το είδος του μέσου θέρμανσης.
Ενδεικτικά παραδείγματα δείχνουν τις διαφοροποιήσεις στα ποσά:
- Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας δικαιούται επίδομα 155 ευρώ για πετρέλαιο και 196 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα ποσά διαμορφώνονται σε 181 και 229 ευρώ αντίστοιχα.
- Στη Θεσσαλονίκη, οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 256 ευρώ για πετρέλαιο και 324 ευρώ για ρεύμα, ενώ με δύο παιδιά το επίδομα ανέρχεται σε 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.
- Για οικογένεια με ένα παιδί στην Κοζάνη, το επίδομα φτάνει τα 256 ευρώ για πετρέλαιο και τα 324 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα ποσά διαμορφώνονται σε 298 και 378 ευρώ.
- Στην Ξάνθη, οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 ευρώ για ρεύμα, ενώ με δύο παιδιά τα ποσά ανέρχονται σε 344 και 436 ευρώ.