Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα για τον εκτός έδρας αγώνα της Τρίτης (23/12) με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague και ελπίζει να τον έχει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο αρχηγός των «πράσινων» είχε νιώσει ενοχλήσεις στο γόνατο λίγο πριν το τέλος του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε αλλά δύο μέρες μετά αγωνίστηκε κανονικά κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι ενοχλήσεις, όμως, παρέμειναν και τελικά θα… γράψει απουσία.

Ο Σλούκας δεν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας την Τρίτη (23/12) και στόχος είναι να αγωνιστεί κανονικά στο πρώτο παιχνίδι του 2026, στις 2 Ιανουαρίου, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Κυριακής (21/12) και έχει ήδη αρχίσει θεραπεία για να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».