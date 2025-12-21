Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον διορισμό του Κρίστιαν Τέρνερ ως νέου πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι συναντήσεις στο Μαϊάμι

Νωρίτερα ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ ανακοίνωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί εκ νέου σήμερα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους στο Μαϊάμι, όπου βρίσκονται από την Παρασκευή για συνομιλίες γύρω από τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Τρίτη ημέρα εργασίας. Σήμερα, με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Άντριι Γκνάτοφ, θα έχουμε άλλη μια συνάντηση με την αμερικανική πλευρά» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram. «Εργαζόμαστε εποικοδομητικά και ουσιατικά. Αναμένουμε περαιτέρω πρόοδο και πρακτικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα συναντήσουν επίσης σήμερα, για δεύτερη φορά, τον εκπρόσωπο της Ρωσίας Κίριλ Ντμίτριεφ.