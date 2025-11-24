Εκτός εαυτού βγήκε ο πρώην σύζυγος της δασκάλας από το Λουτράκι που κατήγγειλε στην αστυνομία 6χρονο μαθητή της, υποστηρίζοντας ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά, προσπαθώντας να δείξει τη ζωγραφιά του.

Ο άνδρας σχολιάζοντας τις αναφορές της, ότι την κακοποιούσε 30 χρόνια, δήλωσε ότι είναι ψέματα. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι πριν λίγους μήνες αποφάσισαν από κοινού να χωρίσουν, μέχρι που εκείνη αποφάσισε να εμπλέξει την αστυνομία.

«Ότι είχε προβλήματα, είχε. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε ψυχολογικά, ηθικά και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δέχτηκε τις αξιολογήσεις. Δούλευε τόσα χρόνια στα σχολεία, διορίστηκε (πριν) 4 χρόνια. Εξέτισε την προβλεπόμενη που είχε να κάνει στην Κορινθία και μετά μπορούσε να έρθει Αθήνα, αλλά δεν έκανε αίτηση, γιατί της άρεσε εκεί πέρα κι εμένα με άφησε μόνο μου με τα παιδιά, με τους γονείς της. Έχουμε χωρίσει από 1η Μαρτίου, δεν έχουμε καμία επαφή και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια», είπε στο Live News.

«Είπαμε θα χωρίσουμε κοινή συναινέσει. Τώρα από εκεί και πέρα τι βγαίνει και λέει μετά… Θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά, άμα το προχωρήσει πολύ και εγώ τα δικαιώματα μου σκέφτομαι, την προστασία της υπόληψης μου, τώρα αυτά που βγαίνει και λέει, όσοι μας ξέρουν ποιος την πιστεύει;», είπε στην εκπομπή του Mega.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η πρώην σύζυγός του χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης και ότι πρέπει να λάβει φάρμακα, τα οποία η ίδια δεν θέλει να πάρει, γιατί φοβάται ότι θα γίνει «ψυχοπαθής».

«Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, θέλει φάρμακα τώρα. Εγώ της τα είχα πει πριν γίνουν τα όλα σκηνικά. Εγώ της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά, και ήθελε να καλέσει αστυνομία, ήθελε να το χοντρύνει το θέμα. Έχει ξεφύγει, εγώ της το έχω πει καιρό ότι ήθελε να πάρει κάποια φάρμακα. Αυτή νομίζει ότι αν πάρει φάρμακα θα γίνει χάλια, θα γίνει ψυχοπαθής», είπε στο Live News.

Εκτός τάξης η δασκάλα

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφασή της να καταγγείλει στην Αστυνομία τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία, η 55χρονη εκπαιδευτικός άλλαξε εν μέρει στάση.

«Έχω δικαίωμα να προστατέψω τον εαυτό μου ως εργαζόμενο μέλος; Έχω το δικαίωμα να κάνω καταγγελία για ένα 6χρονο; Το έκανα για προστασία».

Το ξανασκέφτηκε και παραδέχεται πως ίσως τελικά η αντίδρασή της ήταν υπερβολική.

«Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη».

Αυτά υποστήριξε και στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου βρέθηκε η 55χρονη εικαστικός προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πρωτοφανές περιστατικό που έχει απασχολήσει το πανελλήνιο και όχι μόνο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, η 55χρονη έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Δεν θα διδάσκει στα δύο νέα σχολεία που έχει πάρει απόσπαση και στα οποία επικρατεί αναστάτωση.