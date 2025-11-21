Να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί προσπαθεί ο πατέρας του 6χρονου μαθητή στο Λουτράκι, που καταγγέλθηκε από τη δασκάλα του, με την εκπαιδευτικό να υποστηρίζει ότι το παιδί την παρενόχλησε σεξουαλικά αγγίζοντας το στήθος της, ώστε να δει τη ζωγραφιά του.

«Είμαστε σοκαρισμένοι όπως όλοι, εντάξει; Θα περιμένουμε κι εμείς να δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Και πείτε μου κι εσείς από την πλευρά σας, εμείς καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα εντελώς αθώο άγγιγμα αλλά μιλάμε και για ένα 6χρονο παιδί», είπε ο πατέρας του μικρού μιλώντας στο Live News.

«Θέλω να πάνε λίγο τα πράγματα όσο πιο ήρεμα γίνεται. Αυτό, για το παιδί. Μόνο αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια, στέλνοντας το εξής μήνυμα: «Στους γονείς θα έλεγα να μιλάνε. Όταν γίνεται κάτι παράλογο να μπορούν να μιλάνε, να απευθυνθούν στα αρμόδια όργανα και να γίνει κάτι ώστε να αποφεύγονται αυτά τα περιστατικά».

Σημειώνεται, ότι η εκπαιδευτικός φέρεται να είπε για τον μικρό μαθητή πως «είναι ένας μελλοντικός βιαστής», ενώ σε δηλώσεις που έκανε, ισχυρίστηκε ότι κατήγγειλε το 6χρονο για το καλό του.

«Δεν είμαστε μωρά. Ένα παιδί 6 χρονών, πιστεύω, καταλάβαινε, δεν είναι ενός έτους. Εσείς τα κάνατε έξι χρονών;… Το θέμα είναι η ασέλγεια των παιδιών απέναντι στους εκπαιδευτικούς», υποστήριξε μεταξύ άλλων.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα, ενώ η εκπαιδευτικός απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο σχολείο.