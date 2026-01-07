Στην εκτέλεση άνδρα προχώρησαν οι ιρανικές αρχές, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου.

Ο άνδρας ονομαζόταν Αλί Αρντεστανί, σύμφωνα με το πρακτορείο SNN (Student News Network).

Ο Αρντεστανί φέρεται να συνεργαζόταν με τη Μοσάντ, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με στρατιωτικές τοποθεσίες, όπως αναφέρουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λάμβανε πληρωμές σε ψηφιακό νόμισμα μετά την ολοκλήρωση κάθε αποστολής.