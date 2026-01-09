Ένας νεοανακαλυφθείς αστεροειδής, που εντοπίζεται στα βάθη του διαστήματος, ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, προκαλεί έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ περιστροφής. Οι αστρονόμοι εντόπισαν έναν ουράνιο βράχο με μέγεθος που αντιστοιχεί σε επτά γήπεδα ποδοσφαίρου, ο οποίος περιστρέφεται ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο αστεροειδή παρόμοιου μεγέθους που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Ο αστεροειδής, με την ονομασία 2025 MN45, έχει διάμετρο 710 μέτρων και ολοκληρώνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονά του κάθε 1,88 λεπτά. Η εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα περιστροφής του έχει προβληματίσει τους ειδικούς, οι οποίοι εκτιμούν ότι για να διατηρεί το σχήμα του θα πρέπει να αποτελείται από συμπαγές και εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό.

Όπως δήλωσε η Σάρα Γκρίνστριτ, επικεφαλής της ομάδας εργασίας για τα αντικείμενα κοντά στη Γη και τα διαστρικά αντικείμενα της επιστημονικής συνεργασίας του ηλιακού συστήματος του παρατηρητηρίου Ρούμπιν, «είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο αστεροειδής πρέπει να αποτελείται από υλικό με πολύ υψηλή αντοχή ώστε να παραμένει ενιαίος ενώ περιστρέφεται τόσο γρήγορα». Όπως εξήγησε, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι απαιτείται συνεκτική αντοχή παρόμοια με εκείνη του συμπαγούς βράχου, κάτι που θεωρείται εν μέρει απρόσμενο, καθώς η πλειονότητα των αστεροειδών πιστεύεται ότι είναι «σωροί θραυσμάτων», αποτελούμενοι από πολλά μικρά κομμάτια πετρωμάτων και συντριμμιών που ενώθηκαν υπό την επίδραση της βαρύτητας κατά τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος ή έπειτα από συγκρούσεις.

Αν και ο 2025 MN45 βρίσκεται σήμερα στη ζώνη των αστεροειδών, σε απόσταση εκατοντάδων εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι στο παρελθόν αστεροειδείς και κομήτες έχουν «εκτραπεί» προς τη γειτονιά της Γης λόγω της βαρυτικής επίδρασης κοντινών πλανητών. Η συγκεκριμένη παρατήρηση εντάσσεται σε μια πολύ ευρύτερη ανακάλυψη, καθώς οι ερευνητές εντόπισαν συνολικά 1.900 νέους αστεροειδείς που κινούνται στο Ηλιακό μας Σύστημα και δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ ξανά.

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται 19 αστεροειδείς με εξαιρετικά γρήγορη ή υπερταχεία περιστροφή, με τον 2025 MN45 να καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση ως ο ταχύτερα περιστρεφόμενος με διάμετρο άνω των 500 μέτρων που έχει καταγραφεί από αστρονόμους. Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα επί περίπου 10 ώρες, κατά τη διάρκεια επτά νυχτών τον Απρίλιο και τον Μάιο του προηγούμενου έτους.

Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της κάμερας LSST του παρατηρητηρίου Ρούμπιν, η οποία είναι η μεγαλύτερη ψηφιακή κάμερα στον κόσμο και επιτρέπει την καταγραφή του νυχτερινού ουρανού με εξαιρετικά υψηλή ανάλυση. Η Ρετζίνα Ραμέικα, από το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, τόνισε ότι «ανακαλύψεις όπως αυτός ο εξαιρετικά ταχέως περιστρεφόμενος αστεροειδής αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα της μοναδικής δυνατότητας του παρατηρητηρίου να παρέχει αστρονομικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, διευρύνοντας τα όρια όσων ήταν μέχρι πρότινος παρατηρήσιμα».

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, καθώς οι αστεροειδείς περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο, περιστρέφονται και με ένα ευρύ φάσμα ταχυτήτων. Οι ρυθμοί αυτοί προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για τις συνθήκες σχηματισμού τους πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά και για την εσωτερική τους δομή και την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια της ύπαρξής τους. Ένας αστεροειδής που περιστρέφεται τόσο γρήγορα ενδέχεται να έχει επιταχυνθεί από παλαιότερη σύγκρουση με άλλο αστεροειδή, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να αποτελεί θραύσμα ενός αρχικά μεγαλύτερου σώματος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ταχεία περιστροφή απαιτεί επαρκή εσωτερική αντοχή ώστε ο αστεροειδής να μη διαλυθεί σε μικρότερα κομμάτια, μια διαδικασία που ονομάζεται κατακερματισμός. Οι περισσότεροι αστεροειδείς, ως «σωροί θραυσμάτων», συγκρατούνται κυρίως από τη βαρύτητα και έχουν συγκεκριμένα όρια πυκνότητας που καθορίζουν πόσο γρήγορα μπορούν να περιστρέφονται χωρίς να διαλυθούν. Για αντικείμενα που βρίσκονται στην κύρια ζώνη αστεροειδών, το όριο γρήγορης περιστροφής για την αποφυγή κατακερματισμού είναι οι 2,2 ώρες.

Στην κύρια ζώνη αστεροειδών υπάρχουν διαστημικοί βράχοι με μεγέθη που κυμαίνονται από 530 χιλιόμετρα έως μόλις 10 μέτρα σε διάμετρο. Όπως αναφέρει η NASA, σε ορισμένες περιπτώσεις αστεροειδείς και κομήτες μετακινούνται προς τη γειτονιά της Γης λόγω της βαρυτικής επίδρασης κοντινών πλανητών, ωστόσο επισημαίνεται ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» ένας αστεροειδής αρκετά μεγάλος ώστε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές να προσκρούσει στη Γη τα επόμενα 100 χρόνια ή και περισσότερο.

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The Astrophysical Journal Letters.