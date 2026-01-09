Στο έλεος της κακοκαιρίας λόγω των ισχυρών ανέμων βρίσκεται η Λήμνος. Οι θυελλώδεις νοτιάδες έσπρωξαν το νερό στη στεριά και μετέτρεψαν το οδόστρωμα σε προέκταση της θάλασσας.

Το θαλασσινό νερό έχει κάλυψε μεγάλο μέρος του δρόμου μπροστά από το Λιμεναρχείο, ενώ κάδοι απορριμμάτων παρασύρθηκαν από τα ρεύματα.

Σε δημοσίευσε το LimnosFM 100, ακούγεται ένας άνδρας να λέει: «Αν ήταν αυτοκίνητο θα το είχε φέρει εδώ».

Για τον λόγο αυτό, ήδη από την Τετάρτη το Λιμεναρχείο είχε προχωρήσει σε έκτακτη σύσταση για την απομάκρυνση των οχημάτων από το πάρκινγκ του λιμανιού στη Μύρινα.