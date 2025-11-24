Νέες διαστάσεις παίρνει η καταγγελία δασκάλας σε σχολείο, η οποία ισχυρίστηκε ότι 6χρονο παιδί τη θώπευσε, με τον πατέρα του αγοριού να εμφανίζεται στο Live News και να δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στην τάξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό δεν έχει καμία σχέση με όσα καταγγέλθηκαν. Όπως περιγράφει, το παιδί τελείωσε τη ζωγραφιά του, σηκώθηκε από το θρανίο και πήγε να τη δείξει στη δασκάλα. Εκείνη, όπως είπε, δεν τον κοίταζε εκείνη τη στιγμή, και το παιδί την ακούμπησε για να του δώσει προσοχή.

Το ίδιο είπε και ο διευθυντής του σχολείου και ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας, σύμφωνα με την εκπομπή.

Η δασκάλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πήγε το επόμενο πρωί και ζήτησε να κάνει μήνυση, καταγγέλλοντας πως ο 6χρονος τη θώπευσε. Το περιστατικό έχει προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων για το τι πραγματικά συνέβη.

Ο πατέρας τόνισε επανειλημμένα πως η οικογένεια δεν επιθυμεί να στοχοποιηθεί το παιδί:

«Δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί ένα εξάχρονο. Είμαστε όλοι από πάνω του για να μην καταλάβει κάτι. Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ.»

Παράλληλα, διευκρίνισε πως η οικογένεια δεν ζήτησε ποτέ την απόλυση της δασκάλας, αλλά την προσωρινή απομάκρυνσή της από το σχολικό περιβάλλον μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ:

«Ζητήσαμε να πάει σε θέση που δεν θα έχει επαφή με παιδιά, μέχρι να γίνει η αξιολόγηση. Αυτό μόνο. Από την πρώτη στιγμή είπα να πάει σε μια θέση γραφείου. Δεν μίλησα μόνο για το δικό μου παιδί, αλλά για όλα τα παιδιά.»

«Αν είναι έγκλημα ότι πήγε να δείξει στη δασκάλα τη ζωγραφιά του, ο καθένας μπορεί να το κρίνει. Έτυχε σε εμάς το “λαχείο”. Θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε.»



λοκληρώνοντας, εξήγησε πως δεν θέλησε να δημιουργήσει ένταση στο σχολείο, φοβούμενος ότι αυτό θα επηρέαζε το παιδί:

«Το μόνο μου μέλημα είναι να προστατεύσω το παιδί μου. Θέλουμε ψυχραιμία και να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.»