Η προτελευταία εβδομάδα του 2025 ξεκινά για τον πρωθυπουργό με ένα ταξίδι στο Ισραήλ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τριμερής με τον οικοδεσπότη, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί και στη Ραμάλα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου αναδιαμορφώνεται η περιφερειακή αρχιτεκτονική, καθώς εκεί θα επαναβεβαιωθεί η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ και η ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία και την καινοτομία.

Η τριμερής σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία, ενώ πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας.

Η ενέργεια θα είναι και στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών, καθώς οι τρεις χώρες έχουν συμφωνήσει σε ένα σχέδιο Τριμερούς Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο αφορά στην εκμετάλλευση και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διοχέτευση φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, και τη μεταφορά του φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο προς τις χώρες της Ευρώπης.

Όσον αφορά στην άμυνα, η Ελλάδα και η Κύπρος συνεργάζονται με το Ισραήλ και στον τομέα της άμυνας, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προμήθεια εξοπλιστικών αμυντικών συστημάτων στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ειρηνευτική διαδικασία

Πάγια θέση της χώρας μας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών. Με την Ελλάδα να είναι έντιμος συνομιλητής των χωρών της περιοχής, η χώρα μας δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, έχει προϊδεάσει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα: «Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο στα ανθρωπιστικά ζητήματα όσο και στην ανοικοδόμηση και, ενδεχομένως, στις δυνάμεις σταθεροποίησης» και πρόσθεσε ότι «Οραματιζόμαστε το Ισραήλ να ζει με ειρήνη και ασφάλεια δίπλα στους Παλαιστίνιους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ. Έχουμε μια μοναδική στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ σε όλους τους τομείς. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι από τα λίγα κράτη που διατηρεί στενές, αδελφικές σχέσεις με όλα τα αραβικά κράτη της περιοχής».

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Πρώτος σταθμός του πρωθυπουργού θα είναι η Ραμάλα, όπου στις 12.30 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14.30 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Θα ακολουθήσει στις 17.45 η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.