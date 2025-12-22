Δύο πλοία και δύο αποβάθρες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής από επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας σε χωριό στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας (νότια), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα πληρώματα των δύο πλοίων, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό στο χωριό Βαλνά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, κατά τις πρώτες πληροφορίες, και δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα.

Ωστόσο, ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 1.500 τετραγωνικών μέτρων, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.