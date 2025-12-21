Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου καλός στην Τούμπα και ηττήθηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ, σκορ που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να τονίζει πως θα πρέπει να γίνουν σωστές μεταγραφές τον Ιανουάριο.

Οι «πράσινοι» ήθελαν τη νίκη κόντρα στους «ασπρόμαυρους» αλλά με την εμφάνισή τους δεν έπεισαν σε κανένα σημείο του αγώνα, με τον προπονητή τους να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

Για το αν θα ενσωματωθεί στην ομάδα από τον Ιανουάριο ο Παντελίδης: «Πρέπει να αναλύσουμε πότε θα γυρίσουν οι τραυματίες, ο Πελίστρι, ο Σάντσες και ο Κυριακόπουλος, αν γυρίσουν νωρίτερα τότε ίσως να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Όπως και να έχει πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο, ώστε να βελτιώσουμε την ομάδα».

Για την εικόνα του Παναθηναϊκού: «Στο πρώτο μέρος η ομάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν ανταγωνιστική. Το δεύτερο γκολ για εμένα έκανε την διαφορά. Μετά το δεύτερο γκολ έπρεπε να ανοιχτούμε, ο αντίπαλος βρήκε χώρους με παίκτες που ήταν ικανοί στο ένας εναντίον ενός και δυσκολευτήκαμε να τους ακολουθήσουμε».

Για τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού (Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) και τον στόχο της ομάδας: «Όταν έβλεπα την ομάδα πριν έρθω, ξέραμε ότι υπάρχει απόσταση. Γι’ αυτό ήρθαμε εδώ. Το κενό δεν είναι εύκολο να καλυφθεί με συνεχόμενα παιχνίδια και τραυματισμούς. Η απόσταση αυτή ακόμη υπάρχει. Πρέπει να βελτιωνόμαστε με τους παίκτες που έχουμε. Μετά να φέρουμε νέους παίκτες που να μας φέρουν κάτι καινούργιο. Οι συζητήσεις μας με τη διοίκηση και τον πρόεδρο είναι γι’ αυτό και θα μας βοηθήσουν να κάνουμε το καλύτερο τον Ιανουάριο. Υπάρχουν καλές ομάδες, είμαι συγκεντρωμένος στη δική μου ομάδα».