Οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, οι τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στις Σποράδες και στις Κυκλάδες, οι βοριάδες με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η περιορισμένη ορατότητα, οι ομίχλες στα κεντρικά και βόρεια και ο παγετός νωρίς το πρωί στη Μακεδονία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 22/12.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου με μεγάλο υψόμετρο. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 11-13, στη Θεσσαλία από 2 έως 12-14 βαθμούς, στην Ήπειρο από 4 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 14-16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 14-15, στα νησιά του Αιγαίου από 8 έως 14-15 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 17 και στα Δωδεκάνησα από 11 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενούς βροχής, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς.