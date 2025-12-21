Η Άστον Βίλα επιβλήθηκε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1, για πρώτη φορά στην ιστορία της μετράει 10 συνεχόμενες νίκες εκ των οποίων οι 7 στην Premier League και είναι στο -3 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Το παιχνίδι είχε πολύ καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του και φάσεις εκατέρωθεν, η μπάλα όμως δεν πήγαινε στα δίχτυα και όλα έδειχναν πως το πρώτο ημίχρονο θα έληγε χωρίς γκολ. Στο 45′, όμως, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ.

Ο Ρότζερς πήρε τη μπάλα στα πλάγια, κανείς αντίπαλος δεν τον μάρκαρε και τελικά με πολύ ωραίο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Οι «κόκκινοι διάβολοι», όμως, κατάφεραν να απαντήσουν άμεσα, καθώς στο 45’+3′ ο Κούνια με πλασέ, μετά την πάσα του Ντόργκου, έγραψε το 1-1.

Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια και όταν επέστρεψαν από αυτά η Άστον Βίλα πίεσε για το δεύτερο γκολ και το πέτυχε στο 57′ με τον Ρότζερς. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπάθησε να αντιδράσει αλλά δεν τα κατάφερε και η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε ακόμη μία νίκη και είναι στο -3 από την κορυφή, κάνοντας όνειρα ακόμη και για κατάκτηση του τίτλου.