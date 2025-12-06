Ένα ηχητικό ντοκουμέντο που φέρνει νέα δεδομένα και αποκαλύπτει σκοτεινές πτυχές της δολοφονίας του Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο, παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής.

Το υλικό, το οποίο προήλθε από τις φυλακές, εγείρει επιπλέον ερωτήματα για την «ομολογία» του ανιψιού του θύματος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί ως συνεργός του γιου του.

Υπενθυμίζεται πως ο 75χρονος βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, τον Ιούνιο του 2022.

Στο ηχογραφημένο υλικό, ο κρατούμενος συνομιλεί με έναν μάρτυρα–«κλειδί» και αναφέρεται ανοιχτά σε δωροδοκία, υποστηρίζοντας ότι πληρώθηκε για να «ομολογήσει». Οι διάλογοι, ωμοί και φορτισμένοι, προσδίδουν νέα διάσταση στην υπόθεση και θέτουν υπό αμφισβήτηση προηγούμενα δεδομένα

— Με ακούς;

— Σε ακούω.

— Ρε συ, τι πράγματα ήταν αυτά που γίνανε στα δικαστήρια…

— Γ…σέ τα…

— Τι σου τάξανε, ρε Νίκο;

— Τα λεφτά μου εδώ στη φυλακή

— Τι σου τάξανε, Νίκο;

— Φράγκα.

— Ποιοι;

— Ο…

— Ε; Ο …. στο κανόνισε;

— Ναι, ναι…

— Δεν το ’χεις κάνει όμως, Νίκο μου ε; Το παίρνεις πάνω σου σαν μάγκας και καλά τώρα ρε; Αλλά κάνεις μεγάλο λάθος. Νίκο, το’κανες; Σε ξαναρωτάω. Και πάλι “ναι” να μου πεις, εγώ θα είμαι δίπλα σου!

— Όχι, αλλά βοήθησα.

— Ξέρω ότι λες ψέματα αυτή τη στιγμή και ότι θες να πας ισόβια χωρίς να έχεις σκοτώσει άνθρωπο. Όχι δεν είμαι καλά, Νίκο. Θα καταρρεύσω. Πες την αλήθεια σε παρακαλώ. Σε τραμπουκίζουν; Τους φοβάσαι;

— Σε παρακαλώ…

— Τους φοβάσαι;

— Άστο να μείνει μεταξύ μας αυτό…

— Γιατί τους φοβάσαι; Μην το κάνεις… Θα πας ισόβια! Τι λες;

— Δεν το κάνω… Δεν θα το κάνω. Στην έδρα πάνω θα πω την αλήθεια.

— Θα την πεις; Στο λόγο σου;

— Στο λόγο μου.

— Θα πας άδικα μέσα. Σε παρακαλώ…

— Όχι, όχι…

— Το ήξερα, το καταλάβαμε ότι κάτι σου τάζουν αυτοί . Ξέρουμε ότι έχουν λεφτά.

— Ναι…

— Να σε βγάζουνε φονιά να πούμε, ενώ δεν είσαι, χαζέ!

— Δεν πάνε να γ… Άστο, άστο.

— Όχι! Εγώ θέλω την αλήθεια…

— Άστο! Στο δικαστήριο θα λάμψει η αλήθεια.

— Θέλεις να πάρω τη Νικολούλη;

— Ναι.

— Να την πάρω;

— Πάρ’ την…

Το ντοκουμέντο αυτό προκαλεί νέες αναταράξεις στην υπόθεση.