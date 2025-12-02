«Εγώ δολοφόνησα τον Γιώργο Καριώτη και ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή». Αυτό ισχυρίστηκε χθες, τη Δευτέρα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου, 41χρονος Ροδίτης ο οποίος κατηγορείται για ληστεία σε βάρος του 75χρονου Γιώργου Καριώτη.

Υπενθυμίζεται πως ο 75χρονος βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, τον Ιούνιο του 2022.

Για τη δολοφονία του 75χρονου έχει καταδικαστεί και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης ο 42χρονος γιος του θύματος.

Τη Δευτέρα λοιπόν, πριν ακόμη ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, ο 41χρονος, ο οποίος μέχρι πρότινος αρνιόταν την κατηγορία, ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη και δήλωσε πως ο γιος του θύματος βρίσκεται στη φυλακή για κάτι που δεν έκανε, γράφει η “Ροδιακή”.

Η δήλωση αυτή φέρνει μία μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση, για την οποία εξ αρχής ο 42χρονος γιος δηλώνει αθώος, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του και όλη την οικογένειά του.

Σήμερα επρόκειτο να γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου του 42χρονου γιου, σε μία προσπάθεια να «σπάσει» ή και να «εξαφανίσει» την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που του έχει επιβληθεί πρωτόδικα.

Η υπόθεση αναβλήθηκε μετά από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης κ. Δήμου Μουτάφη, προκειμένου να γίνει πριν η δίκη για τον 41χρονο συγκατηγορούμενό του.