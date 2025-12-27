Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα που κατηγορείται για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο προχώρησαν χθες το μεσημέρι (26 Δεκεμβρίου 2025) αστυνομικοί.

Όπως προέκυψε, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία, ανήμερα των Χριστουγέννων, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 38χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.