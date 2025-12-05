Μοτοδυναμική: Πράσινη κινητικότητα, κοινωνική υπεύθυνη δράση και ισχυρή πορεία Ο Όμιλος διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο βιώσιμης κινητικότητας και εταιρικής ανάπτυξης