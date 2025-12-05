Η βιωσιμότητα έχει μετατραπεί από παράπλευρη πρωτοβουλία σε έναν από τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την ανταγωνιστικότητα, τη διαχείριση κινδύνων και τη στρατηγική κατεύθυνση των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο της εταιρικής ατζέντας, οι δείκτες ESG καθορίζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί επενδύουν, αναπτύσσονται και θωρακίζουν τη λειτουργική τους ανθεκτικότητα.
Στον χώρο της κινητικότητας, όπου οι προκλήσεις των νέων προτύπων μετακίνησης διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ έχει ήδη εισέλθει στη νέα εποχή με μια ολοκληρωμένη στρατηγική ESG. Οι δράσεις της συνδυάζουν πράσινη τεχνολογία, κοινωνική συνεισφορά και ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, την ώρα που ο Όμιλος καταγράφει σταθερή ανάπτυξη σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.
Το 2025 κινήθηκε ιδιαίτερα θετικά, με τα αποτελέσματα εννεαμήνου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Ομίλου. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 161,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε όλες τις δραστηριότητες και κυρίως στους τομείς της Porsche, της Sixt και της Toyota Autodirect. Οι πωλήσεις δίκυκλων και προϊόντων θαλάσσης (Yamaha) διαμορφώθηκαν στα 71,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,8%.
Στον τομέα του αυτοκινήτου, ο Όμιλος συνέχισε την ανοδική του πορεία στο premium segment της Porsche, ενισχυμένος πλέον από την ένταξή του στο δίκτυο συνεργατών της Toyota Autodirect και την διανομή των οχημάτων της NIO. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα περιβάλλον συνεχούς ανάπτυξης και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Ομίλου σε ένα οικοσύστημα κινητικότητας που εξελίσσεται με ταχύτητα.
Η κινητικότητα νέας γενιάς ως σταθερός πυλώνας
Η ισχυρή οικονομική επίδοση συνδέεται άμεσα με επενδύσεις στον στόλο, στην τεχνολογική αναβάθμιση και στη διεύρυνση των υπηρεσιών. Το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του Ομίλου ανήλθε σε 103,4 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις επενδύσεις σε νέα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και την ενίσχυση της δραστηριότητας της Autodirect. Παράλληλα, η είσοδος της NIO στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτροκίνηση και ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ στις βιώσιμες λύσεις μετακίνησης.
Σε επίπεδο περιβάλλοντος, ο Όμιλος εφαρμόζει πρωτοβουλίες που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα και βελτιώνουν την απόδοση των εγκαταστάσεων και των συνεργείων του. Η επέκταση στόλων χαμηλών εκπομπών, η αναβάθμιση φωτισμού με LED, η μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και η συστηματική ανακύκλωση υλικών αποτελούν βασικά στοιχεία της περιβαλλοντικής στρατηγικής του.
Η Κοινωνική Δράση του Ομίλου
Η κοινωνική στρατηγική του Ομίλου αποτυπώνεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών με ουσιαστικό αντίκτυπο, που ενισχύουν την εκπαίδευση, την ισότητα και την υποστήριξη των κοινοτήτων.
Ξεχωρίζουν τα Μνημόνια Συνεργασίας με τη Δ.ΥΠ.Α. και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ενισχύουν τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, αλλά και οι υποτροφίες νέων φοιτητών, οι οποίες δίνουν σε περισσότερους νέους πρόσβαση σε ευκαιρίες εξέλιξης.
Ιδιαίτερη θέση έχει η σταθερή στήριξη του Δημήτρη Παπανικολάου, μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νευροδιαφορετικότητα και τον αυτισμό, καθώς και η υποστήριξη κορυφαίων Ελλήνων αθλητών όπως ο Εμμανουήλ Καραλής, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και η Μαρία Σάκκαρη, προβάλλοντας πρότυπα αριστείας, πειθαρχίας και αγωνιστικότητας.
Σημαντικός πυλώνας κοινωνικού έργου αποτελεί και η πολυβραβευμένη συνεργασία με το Humanity Greece και το πρόγραμμα «Εδώ για τις Κοινότητες», που προσφέρει στοχευμένη βοήθεια σε οικογένειες και περιοχές που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, το πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας «Drive Change. Move Safe» συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα στους νέους.
Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η πρόσφατη πρωτοβουλία της Porsche στις Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλία, με τη δωρεά σύγχρονων εργαλειοφόρων για τα τμήματα Μηχανοτρονικής – μια ενέργεια με υψηλή κοινωνική αξία σε μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές.
Η εταιρική διακυβέρνηση ως βάση εμπιστοσύνης
Στον πυλώνα της διακυβέρνησης, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ εφαρμόζει πολιτικές διαφάνειας, δεοντολογίας και εταιρικής υπευθυνότητας που ευθυγραμμίζονται με διεθνή ESG standards. Η προστασία προσωπικών δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια, η αξιολόγηση κινδύνων και οι επιτροπές ESG διασφαλίζουν τη συστηματική παρακολούθηση στόχων και αποτελεσμάτων.
Η δέσμευση σε υπεύθυνη λειτουργία ενισχύεται από τις σημαντικές διακρίσεις:
• Συμμετοχή στον ESG δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
• Best Workplace Greece & Best Workplace Europe (Small Medium) για τα έτη 2024 και 2025
• Εισαγωγή στο CR Index στην κατηγορία Gold
Πρόκειται για επιβεβαιώσεις της υψηλής εταιρικής κουλτούρας, του ανθρώπινου κεντρικού μοντέλου και της συνέπειας με την οποία ο Όμιλος εφαρμόζει τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης.
Ένα ESG μοντέλο που εξελίσσεται με συνέπεια
Η ιστορία της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κίνηση και τη διαρκή εξέλιξη. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 έως σήμερα, ο Όμιλος έχει χτίσει ένα σταθερό αναπτυξιακό οικοσύστημα που τον τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της ελληνικής κινητικότητας.
Ταυτόχρονα, η συνολική εικόνα του επιβεβαιώνει ότι το ESG αποτελεί πλέον στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης, που ενισχύει την οικονομική δυναμική, θωρακίζει τη λειτουργική ανθεκτικότητα και δημιουργεί τις βάσεις για ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μέλλον. Με τη μετάβαση σε νέα μοντέλα κινητικότητας, την κοινωνική συνεισφορά να αποκτά μετρήσιμο αποτύπωμα και τη διακυβέρνηση να λειτουργεί με διεθνή πρότυπα, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ συνδέει τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη μακροπρόθεσμη εταιρική αξία — και αυτό αποτελεί το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό της ταυτότητάς της.