Τη νύχτα σημειώθηκαν νέες επιθέσεις με drones ρωσικής προέλευσης σε λιμάνια των ουκρανικών περιοχών Οδησσού και Μικολάιφ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξι Κουλέμπα.

Τα χτυπήματα προκάλεσαν ζημιές σε πλοία που έφεραν σημαίες Σλοβακίας, Παλάου και Λιβερίας, ενώ παράλληλα υπήρξαν διακοπές ρεύματος στην Οδησσό.

Όπως τόνισε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram, δεν υπήρξαν θύματα, ωστόσο οι επιθέσεις αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη στρατιωτική ένταση στην περιοχή και τις προκλήσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια και την υποδομή των λιμανιών.

Η Ουκρανία παραμένει σε επιφυλακή, συντονίζοντας τις αντιδράσεις των αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, ενώ οι ξένες κυβερνήσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.