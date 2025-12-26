Ο Τετέ φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν την επιστροφή του στη Βραζιλία, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού να ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της Γκρέμιο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Zero Hora», οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία, με το μόνο ανοιχτό ζήτημα να αφορά πλέον τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το «ESPN Brazil», το οποίο επισημαίνει ότι οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, κυρίως λόγω της έντονης επιθυμίας του ίδιου του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ιστοσελίδα που καλύπτει αποκλειστικά το ρεπορτάζ της Γκρέμιο σημειώνει χαρακτηριστικά ότι: «Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη στείλει σήμα στη διοίκηση της Γκρέμιο ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί την προσφορά του συλλόγου από τη Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, με μόνο μικρές λεπτομέρειες να απομένουν πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία».

MUITO PERTO!



Grêmio se aproxima de retorno de Tetê por empréstimo; veja detalhes#FutebolNaESPNhttps://t.co/uv4KOOToDH — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) December 25, 2025

Τη φετινή σεζόν ο Τετέ έχει καταγράψει 27 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές, ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ, συμβάλλοντας στη δημιουργία του «τριφυλλιού».