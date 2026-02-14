Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που δύο κουκουλοφόροι ληστές επιτίθενται και ξυλοκοπούν άγρια έναν 49χρονο άνδρα υπό την απειλή όπλου, σε πεζοδρόμιο του Σικάγο, μέρα μεσημέρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Fulton Market, όταν οι δράστες προσέγγισαν το θύμα κοντά στο τετράγωνο 200 της North Peoria Street. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 4.23 μ.μ. οι δύο άνδρες του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά. Ο ένας φέρεται να έβγαλε όπλο και να το σημάδεψε στο κεφάλι του, ενώ ο δεύτερος τον χτυπούσε και του αφαιρούσε προσωπικά αντικείμενα.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 49χρονος πεσμένος στο οδόστρωμα, ανήμπορος να αντιδράσει, την ώρα που οι δράστες στέκονται από πάνω του. Αμέσως μετά τη ληστεία, οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή, επιβιβάστηκαν σε Range Rover και απομακρύνθηκαν με ταχύτητα, όπως μετέδωσε το Fox 32 Chicago.

Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς αφαιρέθηκε από το θύμα, το οποίο αρνήθηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Οι ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ η αστυνομία του Σικάγο συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Επιχειρηματίες της περιοχής ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης και εγκατάσταση επιπλέον καμερών ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η γειτονιά έχει κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο ένοπλων ληστειών και διαρρήξεων.

Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος της 27ης περιφέρειας, Walter Burnett, χαρακτήρισε το περιστατικό μεμονωμένο και διαβεβαίωσε ότι θα αυξηθεί η αστυνομική παρουσία στην περιοχή, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων.