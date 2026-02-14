Οι άμαχοι μετατρέπονται ολοένα πιο συχνά σε στόχους κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται συγκριτικά νέες αλλά πλέον διαδεδομένες τεχνολογίες, όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), στηλίτευσε χθες Παρασκευή η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ).

Μιλώντας στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, η Μιριάνα Σπόλιαριτς τόνισε ότι σήμερα καταγράφονται διπλάσιες ένοπλες συρράξεις σε σύγκριση με πριν από 15 χρόνια και τετραπλάσιες σε σχέση με πριν από 30 χρόνια.

Ο ρόλος της τεχνολογικής προόδου

Η επικεφαλής της ΔΕΕΣ επισήμανε πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον αριθμό των συγκρούσεων, αλλά και την ένταση και την κλίμακά τους, που επιδεινώνονται λόγω της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης.

Όπως σημείωσε, η πρόοδος αυτή έχει σοβαρές συνέπειες, ιδίως σε ό,τι αφορά τους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς πληθυσμών.

Drones και στοχοποίηση αμάχων

Η κ. Σπόλιαριτς προειδοποίησε ότι τα drones χρησιμοποιούνται πλέον όχι μόνο εναντίον στρατιωτικών στόχων, αλλά ολοένα και περισσότερο εναντίον αμάχων.

«Οι πόλεμοι έχουν μεταμορφωθεί σε πολέμους όχι εναντίον όσων φέρουν όπλα, αλλά εναντίον αμάχων, κατά τρόπο εσκεμμένο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κίνδυνος υποχώρησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την οπισθοδρόμηση στην τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη διάρκεια πολέμων.

Υπογράμμισε ότι η εγκατάλειψη των κανόνων του πολέμου και η λογική του «κάθε τίμημα» στέλνει μήνυμα πως όλα επιτρέπονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο η βία να επεκταθεί παντού.

Όπως προειδοποίησε, η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και των ένοπλων οργανώσεων καθιστά αυτό το ενδεχόμενο πιο πιθανό από ποτέ.