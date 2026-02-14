Οι κουβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εσωτερικό διυλιστηρίου πετρελαίου στην Αβάνα χθες Παρασκευή τέθηκε υπό έλεγχο.

«Η πυρκαγιά ελέγχθηκε μετά το μεσημέρι σε μια από τις αποθήκες μέσα στο διυλιστήριο ‘Νίκο Λόπες’. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Ενέργειας, Ορυχείων και Μεταλλείων της Κούβας.

Η ένταση της φωτιάς, εξαιτίας της οποίας υψώθηκε στον ουρανό μεγάλη στήλη μαύρου καπνού, μειώθηκε γρήγορα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή όχι μακριά από περιοχή όπου είναι αγκυροβολημένα δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στον κόλπο όπου βρίσκεται το λιμάνι της Αβάνας.

Σε αυτό το λιμάνι έφθασαν την Πέμπτη δυο πλοία του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού με πάνω από 800 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η φωτιά ξέσπασε καθώς η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση βιώνει σοβαρή ενεργειακή κρίση, που ώθησε τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για να εξοικονομούνται καύσιμα.

🔴 Küba’da ülkenin en büyük tesislerinden Ñico López petrol rafinerisinde yangın çıktı. pic.twitter.com/3HQa9XwPYu — Conflict (@ConflictTR) February 13, 2026

Η χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων δεν προμηθεύεται πλέον αργό από τη Βενεζουέλα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εξάλλου να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύσει πετρέλαιο στην Κούβα.

Τον Αύγουστο του 2022, η χώρα της Καραϊβικής είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με γιγαντιαίων διαστάσεων πυρκαγιά στην κυριότερη κουβανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, στη Ματάνσας, κάπου 100 χιλιόμετρα από την Αβάνα. Δεκαοκτώ πυροσβέστες είχαν χάσει τη ζωή τους τότε, ανάμεσά τους 14 εξαιτίας της έκρηξης δεξαμενής πετρελαίου που βρισκόταν στις φλόγες.

Εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου και μαζούτ είχαν καεί εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς εκείνης, η οποία αποδόθηκε σε κεραυνό και διήρκεσε αρκετές ημέρες.