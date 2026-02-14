Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στα ανοικτά των βόρειων ακτών του Βανουάτου, σύμφωνα με το γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) νωρίς το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα (6,2 μίλια).

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι.