Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στα ανοικτά των βόρειων ακτών του Βανουάτου, σύμφωνα με το γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) νωρίς το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα (6,2 μίλια).
Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι.
A magnitude 6.4 has struck 52 km (32 miles) WNW of Port-Olry of Port-Olry, #Vanuatu
Magnitude 6.4
Epicenter Location 14.917°S 166.606°E
Time 2026-02-14 02:27:38 UTC
Depth 10.00 km (6.21 miles)
Intensity VII
Intensity VII