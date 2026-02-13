Η γαλλική αστυνομία προσπαθεί να συνθέσει το παζλ της αποτρόπαιας υπόθεσης με τα δύο νεκρά μωρά που βρέθηκαν σε καταψύκτη, καθώς μοναδική κατηγορούμενη είναι η μητέρα τους.

Η 50χρονη γυναίκα από την περιοχή Haute-Saône, που έχει αποκτήσει εννέα παιδιά από τρεις διαφορετικούς πατέρες, με τα τέσσερα μικρότερα να είναι από 14 έως και 20 ετών, προφυλακίστηκε μετά την απολογία της.

Με δάκρυα στα μάτια είπε ότι «γέννησε στο σπίτι» και στη συνέχεια «τύλιξε τα νεογέννητα αμέσως μετά τον τοκετό» πριν τα τοποθετήσει ζωντανά «στον καταψύκτη που βρίσκεται στο πλυσταριό του σπιτιού», τον οποίο χρησιμοποιούσε μόνο εκείνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde είπε ότι «έκρυψε» τις συγκεκριμένες εγκυμοσύνες «από την οικογένεια και τους φίλους της», επινοώντας διάφορες δικαιολογίες όταν «την ρωτούσαν για την αύξηση του βάρους της». Φορώντας φαρδιά ρούχα για να τις κρύψει, έλεγε ότι πάχυνε απότομα και πως προσπαθεί να κάνει δίαιτα.

«Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, έκλαιγε πολύ συχνά και έλεγε ότι λυπόταν για τα παιδιά της και την οικογένειά της», είπε ο εισαγγελέας Cédric Logelin, τονίζοντας ότι η 50χρονη με ευκολία περιέγραψε τις αποτρόπαιες πράξεις της, αλλά δυσκολεύτηκε ή και αρνήθηκε να απαντήσει σε ουσιαστικές ερωτήσεις για τη ζωή της, αλλά και για το διπλό έγκλημα.

Το σπίτι στο οποίο βρέθηκαν τα δύο νεκρά μωρά

Συγκεκριμένα, δεν προσδιόρισε τις ημερομηνίες γέννησης των δύο μωρών, τις οποίες τοποθετεί μεταξύ του 2011, ημερομηνία γέννησης του προηγούμενου παιδιού της, και του 2018, όταν επανήλθε στην επαγγελματική της δραστηριότητα.

Ακόμη, δεν ανέφερε αν τα απέκτησε με τον μέχρι πρότινος σύντροφό της, ή με κάποιον άλλον άνδρα, όπως και δεν παρείχε λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε.

Η φυγή στην Πορτογαλία

Το γαλλικό δημοσίευμα έγραψε ότι η 50χρονη εγκατέλειψε το σπίτι της, τα παιδιά της, τον σύντροφό της, αλλά και την εργασία της αιφνιδιαστικά τον Δεκέμβριο, διακόπτοντας κάθε επικοινωνία.

Η μητέρα κατέθεσε πως είχε γνωρίσει έναν άνδρα στην Πορτογαλία και άφησε τη ζωή της, ώστε να μείνει μαζί του.

Εντούτοις, λόγω «διοικητικών ζητημάτων» αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Γαλλία και να μείνει κοντά στο σπίτι του μεγάλου της γιου, όπου και συνελήφθη μετά την ανακάλυψη των νεκρών μωρών.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Την Τρίτη ο μέχρι πρότινος σύντροφός της, μαζί με την αδερφή του πήγαν στο πλυσταριό και ανοίγοντας τον καταψύκτη βρήκαν μέσα ένα νεκρό μωρό. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, με κλιμάκιο να εντοπίζει το δεύτερο νεκρό βρέφος.

Τα αδέρφια αμέσως ανακρίθηκαν και την επομένη εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη 50χρονη, που θεωρήθηκε βασική ύποπτη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν η 50χρονη θα περάσει από ψυχιατρική αξιολόγηση, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση που θα φωτίσει τα αίτια των θανάτων.

Γείτονες του ζευγαριού σε δηλώσεις που έκαναν, χαρακτήρισαν «ευυπόληπτη» την οικογένεια που δεν αντιμετώπιζε δυσκολίες, ενώ είπαν για τη 50χρονη ότι ήταν πάντα πρόσχαρη και χαμογελαστή.