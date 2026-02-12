Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη με δύο νεκρά μωρά που βρέθηκαν μέσα σε καταψύκτη, καθώς συνελήφθη μια γυναίκα που κατηγορείται για βρεφοκτονία, ενώ εξετάζεται αν είναι η μητέρα τους.

Το αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στο Haute-Saône της Γαλλίας, μια κοινότητα 1.500 κατοίκων, που αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του franceinfo, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών μαζί με την αδερφή του ανακάλυψαν ένα νεκρό μωρό την Τρίτη στον καταψύκτη του σπιτιού τους, όπου μένουν εδώ και 20 χρόνια.

Αμέσως, ειδοποίησαν την αστυνομία, με ειδικό κλιμάκιο να εντοπίζει στον καταψύκτη και το δεύτερο νεκρό μωρό. Τα αδέρφια ανακρίθηκαν και οι υποψίες στράφηκαν στην πρώην σύντροφο του άνδρα, που τον εγκατέλειψε τον Δεκέμβριο.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά από την εισαγγελία, η γυναίκα είναι μητέρα εννέα παιδιών από δύο γάμους και αμέσως εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Τελικά, εντοπίστηκε την Τετάρτη στα προάστια του Παρισιού, κοντά στο σπίτι που μένει ένας γιος της.

Μέχρι στιγμής, είναι άγνωστο αν ο γιος την φιλοξένησε, όπως και αν τα νεκρά μωρά είναι παιδιά της.

Το μόνο που ανακοίνωσε η αστυνομία είναι πως ανακρίνεται και ότι κατηγορείται για βρεφοκτονία.

Αστυνομικές πηγές χαρακτήρισαν αποτρόπαια την υπόθεση, ενώ είναι άγνωστο το πότε δολοφονήθηκαν τα βρέφη και αν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα, πέρα από τη γυναίκα που συνελήφθη.

Γείτονες του ζευγαριού το περιέγραψαν ως φιλήσυχο, αναφέροντας ότι ποτέ δεν δημιούργησαν πρόβλημα στη μικρή τους κοινότητα, ενώ γειτόνισσες της κατηγορούμενης δήλωσαν σε Γάλλους δημοσιογράφους πως «ήταν ένας πρόσχαρος άνθρωπος που πάντα σε χαιρετούσε στο δρόμο».