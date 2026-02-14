Η σορός του 33χρονου Χρυσοβαλάντη Στεργιανού παρέμεινε στα αζήτητα για 54 ημέρες στα ψυγεία του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου «Αγία Όλγα», προκαλώντας αναστάτωση, μέχρι να εντοπιστεί τελικά ο πατέρας του και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταφής.

Ο διοικητής Νοσοκομείου, Χρήστος Τσάμης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Φως στο Τούνελ για την υπόθεση της σορού του νέου άνδρα.

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θανόντος και περιέγραψε τα γεγονότα από τη στιγμή της μεταφοράς του Χρυσοβαλάντη στο νοσοκομείο.

«Στις 30 Δεκεμβρίου 2025 στις 15:28 προσήλθε με το ΕΚΑΒ νεαρός περίπου 33 χρόνων ο οποίος ήταν άσφυγμος, άπνοος και με μυδρίαση. Ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να επανέλθει. Κάναμε αίτημα στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας που υποτίθεται θα ξεκινούσε την διαδικασία ανεύρεσης συγγενών. Δεν είχαν ανταποκριθεί για αρκετό διάστημα. Στις 4 Δεκεμβρίου έγινε το πρώτο έγγραφο και το δεύτερο έγινε 23 Δεκεμβρίου γιατί δεν είχαμε πάρει απάντηση μέχρι τότε. Ακολουθήθηκε μία διαδικασία συνεχών ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς το τμήμα Νέας Ιωνίας και απαντήσεις δεν παίρναμε, μέχρι που τελικά αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να πάει να ταφεί ως αζήτητο πτώμα. Την τελευταία στιγμή τελικά μετά από ενδοσυνεννόηση των αστυνομικών τμημάτων, βρέθηκε ο πατέρας του. Από πλευράς νοσοκομείου εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται. Το παιδί μετά από μία ταλαιπωρία δύο μηνών παραμένοντας εδώ στα αζήτητα, ετάφη με τις κανονικές διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ευθύνη των άλλων αρχών που ασχολήθηκαν με το θέμα.»

Απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση στο μέλλον, ο διοικητής ήταν σαφής: «Να λειτουργούν πιο συντονισμένα οι αρμόδιες αρχές και να είναι πιο ταχείες οι διαδικασίες».

«Δεν μπορούσα να βρω άκρη για το παιδί μου»

Ο πατέρας του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού καταγγέλλει στην εκπομπή το αδιανόητο χάος και την ασυνεννοησία των αρχών.

Παρά το Missing Alert που είχε ενεργοποιηθεί από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισης του, στις 30 Δεκεμβρίου 2025, τις ανακοινώσεις στην εκπομπή και τις αγωνιώδεις προσπάθειες του ίδιου να εντοπίσει τον γιο του, η σορός του παρέμενε μη ταυτοποιημένη, ξεχασμένη σε ψυκτικό θάλαμο.

«Μου τηλεφώνησαν από την ασφάλεια στην Ελευσίνα. Όταν πήγα στο τμήμα μου είπαν ότι το παιδί μου βρέθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα της Νέας Ιωνίας», λέει φανερά συντετριμμένος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στο αστυνομικό τμήμα αρνήθηκαν κάθε ευθύνη και του αποκάλυψαν ότι η σορός του άτυχου Χρυσοβολάντη είχε εντοπιστεί από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του.

«Μου είπαν “Εμείς δεν ξέραμε τίποτα, τον είχαν στα αζήτητα”. Πήγαμε να κάνουμε αναγνώριση και τον βρήκαμε. Κάποιος περαστικός τον είδε πεσμένο, πήρε τηλέφωνο, πήγε το ΕΚΑΒ και του έκαναν ΚΑΡΠΑ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο. Του είχαν κλέψει όλα τα προσωπικά αντικείμενα, δεν είχε ούτε ταυτότητα, ούτε κινητό.

Σήμερα ζητά την αλήθεια για τον θάνατο του γιου του.

«Τον είχαν τόσο καιρό στα αζήτητα, αυτό με τρώει. Θέλω να μάθω από τι πέθανε. Μόνο αυτό. Το κεφαλάκι του ήταν σχεδόν διαλυμένο γιατί ήταν στο ψυγείο τόσες ημέρες. Είμαι σε δραματική κατάσταση, έχω χάσει και τη γυναίκα μου και έχω μείνει μόνος».