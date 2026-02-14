Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ετοιμαζόταν χθες Παρασκευή να υποστεί νέα δημοσιονομική παράλυση, εξαιτίας της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων για την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), με φόντο την κατακραυγή για τα γεγονότα στη Μινεάπολη.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικάνους και τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν επιθυμούν να διατηρηθεί η ICE υπό έλεγχο.

Από την άλλη πλευρά, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ υποστήριξε ότι πίσω από το αδιέξοδο βρίσκονται «πολιτικοί και κομματικοί λόγοι», λίγες ώρες πριν από την παράλυση του υπουργείου τα μεσάνυχτα.

Χιλιάδες υπάλληλοι σε τεχνική ανεργία

Τις επόμενες ημέρες, χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε τεχνική ανεργία, ενώ άλλοι, των οποίων τα καθήκοντα θεωρούνται απαραίτητα, θα συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς αμοιβή μέχρι να εγκριθεί νέος προϋπολογισμός από το Κογκρέσο.

Παράλληλα, η ICE αναμένεται να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της παράλυσης, χάρη σε κεφάλαια που είχαν εγκριθεί το 2025.

«Μηδενικός αντίκτυπος» στην ICE, σοβαρές συνέπειες αλλού

Ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, από τις λίγες φωνές στους Δημοκρατικούς που εναντιώνονται στο shutdown, δήλωσε ότι η παράλυση του υπουργείου θα έχει «κυριολεκτικά μηδενικό αντίκτυπο» στην ICE.

Αντίθετα, άλλες υπηρεσίες του DHS αναμένεται να πληγούν περισσότερο, όπως η FEMA, που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση καταστροφών.

Η TSA προειδοποίησε ότι ένα παρατεταμένο shutdown θα μπορούσε να προκαλέσει ελλείψεις προσωπικού και σοβαρές συνέπειες στα αεροδρόμια, με καθυστερήσεις, μεγαλύτερους χρόνους αναμονής και ακυρώσεις πτήσεων.

Δημοκρατικές απαιτήσεις για αλλαγές στις πρακτικές της ICE

Οι Δημοκρατικοί ζητούν βαθιές αλλαγές στον τρόπο δράσης της ICE, όπως ο τερματισμός των περιπολιών από αέρος, η απαγόρευση κάλυψης προσώπου από τους πράκτορες και η υποχρεωτική ύπαρξη δικαστικών ενταλμάτων πριν από συλλήψεις.

Η αντίδρασή τους εντάθηκε μετά τους θανάτους δύο Αμερικανών στη Μινεάπολη, γεγονός που αναζωπύρωσε την πολιτική ένταση γύρω από την υπηρεσία.

Ο Χακίμ Τζέφρις δήλωσε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων πρέπει να κατευθύνονται στη μείωση του κόστους ζωής και στην υγειονομική περίθαλψη, όχι στη χρηματοδότηση «ανεκπαίδευτων και μασκοφόρων πρακτόρων».

«Σοβαρές διαπραγματεύσεις» χωρίς αποτέλεσμα

Στη Γερουσία απαιτούνται 60 ψήφοι για την υιοθέτηση δημοσιονομικών κειμένων, γεγονός που αναγκάζει τους Ρεπουμπλικάνους να χρειάζονται στήριξη και από την αντιπολίτευση.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε έτοιμος για διαπραγματεύσεις και απέστειλε αντιπρόταση, όμως οι Δημοκρατικοί την απέρριψαν, οδηγώντας τελικά το υπουργείο σε νέα παράλυση.

Πρόκειται για το τρίτο shutdown στη δεύτερη θητεία Τραμπ, μετά από εκείνο στις αρχές Φεβρουαρίου και το ιστορικό shutdown του 2025 που διήρκεσε 43 ημέρες.