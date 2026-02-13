Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα την Παρασκευή σε εργατικές κατοικίες στο προάστιο Μπούντακεσι της Βουδαπέστη έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερα άτομα, ενώ άλλοι 21 έχουν τραυματιστεί.

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς και άλλος ένας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, διευκρίνισε η ουγγρική αστυνομία.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πολλές ώρες μέχρι να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν πως ενδεχομένως να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.