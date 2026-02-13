Μία νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στην επιφάνεια, αυτή τη φορά στη βόρεια Εύβοια. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τσικνοπέμπτης, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του eviareporter.gr.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη συναδέλφου τους, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε με φραστικό επεισόδιο, το οποίο, όπως κατήγγειλε η γυναίκα, εξελίχθηκε και σε σωματική επίθεση.

Ο καταγγελλόμενος αστυνομικός, ηλικίας περίπου 40 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.