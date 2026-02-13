Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στα Πετράλωνα, όταν τρόλεϊ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πολυκατοικία στην οδό Κυκλώπων.

Την ώρα του συμβάντος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα δεν μετέφερε επιβάτες, ενώ ο οδηγός ήταν ο μοναδικός που τραυματίστηκε και μάλιστα ελαφρά.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές είναι το ενδεχόμενο ο οδηγός να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και να λιποθύμησε, χάνοντας έτσι τον έλεγχο του οχήματος.

Ωστόσο, κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο Orange Press Agency ότι μέσα στο τρόλεϊ βρίσκονταν τέσσερις επιβάτες. Κατά την ίδια μαρτυρία, ο οδηγός φέρεται να υποστήριξε πως παρουσίασε πρόβλημα με τα φρένα, γεγονός που οδήγησε στην πρόσκρουση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.