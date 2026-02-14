Η αύξηση των αυτοκτονιών στους ανηλίκους προκαλεί ανησυχία, με ειδικούς να μιλούν για μια σιωπηλή κρίση που εκτυλίσσεται πίσω από κλειστές πόρτες.

Μια 16χρονη μαθήτρια βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιό της πριν από σχεδόν δυο εβδομάδες, αφήνοντας πίσω της ένα «γιατί» που βαραίνει όσους την γνώριζαν και ένα κενό που δεν καλύπτεται.

Ο πατέρας της, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής, περιέγραψε τα σημάδια που δεν ερμηνεύτηκαν εγκαίρως και το βάρος που η κόρη του κουβαλούσε μέσα της χωρίς να το δείχνει. Η εξομολόγησή του αφορά κάθε γονιό που πιστεύει ότι «το δικό μου παιδί θα μου τα πει όλα».

Όπως ανέφερε, «Η κόρη μου την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου έφυγε και άφησε πίσω της ένα τεράστιο κενό σε μένα προσωπικά και στην οικογένειά μου. Ήταν ένα παιδί άξιο, με όνειρα και προσδοκίες. Ένα παιδί το οποίο ήθελε να είναι πολύ καλό και να φανεί αντάξιο των προσδοκιών των δικών μας αλλά και της κοινωνίας. Να μπορεί να σταθεί με το κεφάλι ψηλά. Ο δίδυμος αδερφός της ήταν ένα παιδάκι το οποίο διαγνώστηκε με βαριάς μορφής αυτισμού. Κάτι που από ότι αντιλαμβάνομαι χαράχτηκε βαθιά μες την ψυχούλα αυτού του παιδιού τόσο που δεν το είχα καταλάβει και εγώ προσωπικά και προφανώς και υπόλοιποι στην οικογένεια».

Πρόσθεσε πως η κόρη του ήταν εσωστρεφής και αντιμετώπιζε δυσκολίες χωρίς να επιβαρύνει κανέναν. «Φοβόταν μην έχει και η ίδια κάτι αντίστοιχο με τον αδερφό της και τελικά διαγνώστηκε στο φάσμα του αυτισμού… Αντιμετώπιζε τρομερό πρόβλημα στο να διαχειριστεί αυτές τις εσωτερικές της φοβίες και τον πιθανό κοινωνικό στιγματισμό. Δεν μπορείς πολλές φορές με λογική να τα συζητήσεις αυτά με τα παιδιά και το απορροφούν μέσα τους. Δεν ήθελε να ενοχλεί, δεν ήθελε να δημιουργεί προβλήματα και τα κρατούσε μέσα της. Έβγαζε κατά καιρούς κάποιες εντάσεις και μια αμυντική στάση. Υπήρξε μία περίοδος που το παιδί αυτό βίωνε κάποια παρενόχληση από άλλα παιδιά του σχολείου».

Όταν ρωτήθηκε για το αν είχε μιλήσει για αυτά τα περιστατικά, τόνισε: «Ναι αυτά τα είχαμε συζητήσει έχει και μια μεγαλύτερη αδερφή η οποία είχε παρέμβει τότε για να περιοριστεί το περιστατικό αυτό».

Ο ίδιος, ως εκπαιδευτικός, προσπάθησε να τη στηρίξει μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως οι πολεμικές τέχνες, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή της.

Σχετικά με την επίδραση του διαδικτύου, σχολίασε: «Θεωρώ ότι προφανώς θα επηρεάστηκε. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μπορεί να έψαξε και τον τρόπο που θα αφαιρέσει τη ζωή της. Έμαθα στη συνέχεια πράγματα τα οποία με στεναχώρησαν και σκέφτηκα “γιατί παιδάκι μου, γιατί δε μου μιλούσες, γιατί δε μου έλεγες όσα σε στεναχωρούσαν και σε απασχολούσαν;”».

Το μήνυμά του προς άλλους γονείς είναι σαφές: «Αγάπη χρειάζονται τα παιδιά και στήριξη. Τα παιδιά σας να τα αγαπάτε και να τα ζήσετε. Αφήστε τα όλα τ’άλλα. Το δεύτερο είναι να μιλάτε με τα παιδιά σας να είστε όσο πιο κοντά μπορείτε με αυτά. Μην φοβηθείτε καθόλου να αναζητήσετε βοήθεια από ειδικούς είτε είναι κάποιες δομές είτε σε ψυχολόγους ή ψυχιάτρους. Εγώ το πλήρωσα αυτό το πράγμα, καλύτερα να μην το πληρώσουν κι άλλοι γονείς με τον ίδιο πολύ βαρύ και δύσκολο τρόπο».