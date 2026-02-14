Η κυβέρνηση της Νικαράγουας κατάργησε το καθεστώς εισόδου χωρίς βίζα για πολίτες της Βενεζουέλας, της Κίνας και ακόμη 126 χωρών, όπως προκύπτει από επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση στη Μανάγουα ανακοίνωνε πανομοιότυπο μέτρο για τους υπηκόους της Κούβας. Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερες σχετικά ανέφεραν πως το μέτρο αποφασίστηκε λόγω πίεσης από πλευράς Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ—τόσο η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αυτή του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν—έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα τον πρόεδρο Ντανιέλ Ορτέγα και τη συμπρόεδρο και σύζυγό του Ροσάριο Μουρίγιο ότι επέτρεπαν σε Κουβανούς και άλλους να διέρχονται ανεμπόδιστα από το έδαφος της Νικαράγουας, διευκολύνοντας την παράτυπη μετανάστευση προς την αμερικανική επικράτεια.