Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με πλοίο ανεφοδιασμού του ναυτικού ενώ πραγματοποιούσαν κοινή επιχείρηση ανεφοδιασμού σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Νότια Αμερική την Τετάρτη

Σύμφωνα με δήλωση τους συνταγματάρχη Εμανουέλ Ορτίς, εκπρόσωπο της Διοίκησης Νότιας Αμερικής των ΗΠΑ στο BBC, η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ τα δύο πλοία κινούνταν παράλληλα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, τα οποία βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Clear footage shows the collision between USS Truxtun and USNS Supply. pic.twitter.com/eOGw688UdV — Open Source Intel (@Osint613) February 13, 2026

Παρά τη σύγκρουση, και τα δύο πλοία συνέχισαν την πορεία τους με ασφάλεια, αν και υπέστησαν υλικές ζημιές. Το αντιτορπιλικό USS Truxtun είχε αποπλεύσει από τη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις 6 Φεβρουαρίου για προγραμματισμένη αποστολή, ενώ το πλοίο ανεφοδιασμού USNS Supply βρισκόταν ήδη σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική.

Η Διοίκηση Νότιας Αμερικής δεν έχει αποκαλύψει τα αίτια της σύγκρουσης και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό. Η ακριβής τοποθεσία της σύγκρουσης δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το επεισόδιο σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ στην περιοχή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Σε πρόσφατη ενέργεια της SOUTHCOM στον ανατολικό Ειρηνικό, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον σκάφους που χαρακτηρίστηκε ως «ναρκο-σκάφος» από τις αμερικανικές αρχές.